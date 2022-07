Pisolino pomeridiano? Si rischia ipertensione e ictus/ Studio cinese: “Ecco perchè”

Coloro che fanno il pisolino pomeridiano tutti i giorni, potrebbero essere a rischio ictus oppure di pressione alta. E’ questo il risultato ottenuto da una nuova ricerca che è stata pubblicata nella giornata di lunedì scorso su Hypertension, una rivista dell’American Heart Association. A realizzarla, alcuni ricercatori cinesi che hanno utilizzato le informazioni della Uk Biobank, database biomedico che contiene informazioni su mezzo milioni di persone residenti del Regno Unito. Dopo che il professor E Wang, docente e presidente del Dipartimento di Anestesiologia presso la Xiangya Hospital Central South University, ha escluso le persone che avevano già avuto un ictus o la pressione alta, sono rimaste circa 358mila persone, a loro volta suddivise in base alla frequenza dei sonnellini.

Ne è quindi emerso che coloro che dormivano regolarmente di pomeriggio avevano il 12 per cento in più di sviluppare l’alta pressione, e addirittura il 24 di avere un ictus. “Trattandosi di uno studio correlazionale – precisa il Corriere della Sera, che ha trattato l’argomento – le cifre non implicano necessariamente un rapporto di causa-effetto e quindi che la «colpa» dei problemi di salute sia dei sonnellini stessi”.

STUDIO SUL PISOLINO POMERIDIANO: “L’UNO POTREBBE ESSERE CAUSA DELL’ALTRO”

Spesso e volentieri chi dorme di pomeriggio lo fa perchè dorme male di notte, e lo scarso sonno notturno a sua volta può essere associato ad uno stato di salute non ottimale. Solitamente, inoltre, chi fa la siesta (dal database britannico) sono maschi che fumano, bevono e riferiscono anche di problemi di insonnia e russamento.

“Piuttosto che essere l’uno causa dell’altro – aggiunge il quotidiano di via Solferino – i sonnellini e l’ipertensione potrebbero essere entrambi sintomi”. Le due condizioni implicate nello studio sono ovviamente molto gravi: l’ipertensione è una delle principali cause di morte precoce, mentre l’ictus, quando non uccide, può provocare delle gravi disabilità a lungo termine, oltre che come già accennato, anche alla morte nel giro di pochi minuti. Uno studio i cui risultati vanno presi seriamente in considerazione.

