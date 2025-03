Si dice sia uno dei più affascinanti impianti del genere al mondo. Che sono solo quindici davvero attivi, con più manifestazioni a stagione. Il countdown verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 continua, e malgrado le incertezze e gli incidenti di percorso (non ultimo il sabotaggio subito qualche settimane fa) lo Sliding Centre della pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo (tracciato che risale agli anni Venti del secolo scorso, e che oggi si allunga in poco più di 1700 metri, con 16 curve) è stato testato con successo nei giorni scorsi.

Lo hanno fatto 60 atleti di bob, skeleton e slittino provenienti da 12 nazioni, supportati dagli esperti di pista della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF) e della Federazione Internazionale di Slittino (FIL).

“La soddisfazione più grande di questi giorni – ha commentato Fabio Saldini, commissario di Governo e ad di Simico, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico) – sono stati gli sguardi degli atleti che hanno trasmesso l’emozione e l’energia di testare questo tracciato. Gli stessi sentimenti provati dai lavoratori, uomini e donne, che hanno visto con i propri occhi, in questi giorni, il risultato del loro straordinario lavoro.

È con grande orgoglio che abbiamo accolto il giudizio positivo delle Federazioni, che ci gratifica e ci farà lavorare ancora più duramente con impegno e dedizione per concludere, come da programma, questa opera che è già diventata l’icona dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026”.

“La pista di Cortina è stata ricostruita in soli 300 giorni e penso che questo sia qualcosa di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi – ha aggiunto Mattia Gaspari, atleta cortinese di skeleton e olimpionico, tra i primi a correre sulla pista ricostruita -. Ora l’Italia, dopo molti anni, ha di nuovo il suo tracciato e in futuro le Alpi potranno ospitare molte gare in un paio d’ore di distanza l’una dall’altra.

La pista è bellissima, con diversi tipi di curve, ma soprattutto molte di esse sono quasi uguali o assomigliano a quelle della vecchia pista. Ho fatto il primo run in assoluto su questa pista, e dato che sono originario di Cortina è stato emozionante, soprattutto vedere i volti di tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere questo risultato: devo ringraziarli molto per aver reso possibile tutto questo”.

“È semplicemente fantastico vedere la nostra pista per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 prendere una forma così buona – ha commentato il presidente IBSF Ivo Ferriani -. Sappiamo tutti che i tempi per la ricostruzione erano molto stretti e ambiziosi, ma Simico ha fatto un lavoro straordinario. Abbiamo svolto con successo i test per la pre-omologazione che fanno parte del processo di omologazione. Piccoli adattamenti devono ancora essere fatti: l’attenzione principale deve rimanere sulla finalizzazione dei lavori di costruzione.

Il feedback che abbiamo ricevuto dai nostri esperti tecnici e dagli allenatori e dagli atleti presenti sul posto questa settimana è stato molto positivo. Siamo entusiasti di questo risultato e l’intera comunità del bob e dello skeleton non vede l’ora di tornare qui per la nostra Coppa del Mondo a novembre, per ulteriori allenamenti e poi, naturalmente, per l’apice di tutte le competizioni, i Giochi Olimpici”.

Il completamento della copertura e di tutti gli impianti adiacenti alla pista è previsto per il 5 novembre 2025 con successiva omologazione e consegna a Fondazione Milano Cortina 2026.

Nel frattempo, come per ogni pista, l’attenzione di IBSF è rivolta all’uso a lungo termine degli impianti sportivi. Per lo Sliding Centre “Eugenio Monti” di Cortina i piani sono già ben sviluppati, con la pista destinata a diventare una parte fissa della pianificazione del calendario IBSF dopo i Giochi, che si riflette in un piano pluriennale per gli eventi IBSF e i campi di allenamento su questa pista.

Lo scorso gennaio il Comitato Olimpico Internazionale ha eletto le Alpi italiane come sede dei prossimi Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, tornando in alcuni degli iconici impianti sportivi che saranno utilizzati per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, tra cui proprio il Cortina Sliding Centre.

