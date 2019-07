Pistoia, auto precipita nel fiume: due morti/ Dramma a Candeglia: cause da chiarire

Dopo le tragedie di Forlì-Cesena e di Jesolo, altro incidente stradale a Pistoia: un’auto ha sfondato una barriera di protezione ed ha terminato la sua corsa in un fiume, morti i due anziani che erano a bordo. Il dramma si è consumato oggi, martedì 16 luglio 2019, nella frazione di Candeglia (periferia Nord): secondo quanto riporta Il Tirreno, le due vittime sono un uomo di 82 anni e la moglie di 78 anni. L’episodio si è verificato attorno alle ore 15.30 in via Santomoro: la Fiat Panda guidata dall’anziano ha perso il controllo in una curva ed ha sfondato la ringhiera di protezione del “ponte dei carabinieri”. La vettura, come dicevamo, è precipitata nel torrente Bure dopo un volo di sette metri: il conducente è morto sul colpo, mentre sono stati vani i tentativi di soccorso per la moglie.

PISTOIA, AUTO PRECIPITA NEL FIUME: DUE MORTI

Il Tirreno spiega che i due anziani che hanno perso la vita abitavano in località Cassero e quella strada, rivelatasi mortale, l’82enne la conosceva da sempre: secondo una primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un malore prima della curva. Le forze dell’ordine giunte sul posto non hanno rinvenuto segni di frenata prima dell’impatto con la barriera di protezione. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118: come evidenziato, l’uomo è morto sul colpo mentre la donna è spirata nonostante i tentativi di rianimazione dei volontari della Croce Verde di Pistoia e della Misercordia delle Valli della Bure. Per recuperare i due corpi è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Attesi aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente, l’ennesimo di questo tragico luglio…

