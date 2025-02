Pistole calde a Tucson, film su Rete 4 di Thomas Carr

Domenica 16 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17:50, il film western Pistole calde a Tucson (noto in originale come Gunsmoke in Tucson). Alla regia troviamo Thomas Carr, cineasta americano nato nel 1907, il cui percorso professionale è iniziato a soli due anni come attore nei film muti, per poi evolversi fino a diventare regista di dialoghi. Tra i suoi lavori più celebri figura la direzione della serie originale di Superman nel 1948 e, successivamente, la serie televisiva Adventures of Superman nel 1952. Carr si è spento il 23 aprile 1997, lasciando come ultime opere i film Complesso di colpa e L’oro nascosto.

Nel cast Pistole calde a Tucson spicca Gale Robbins, attrice americana nota per pellicole come Tra mezzanotte e l’alba, Non sparare baciami e La bella di New York . Nel corso della sua vita si è distinta anche per il suo impegno sociale, diventando presidentessa della “Asthmatic Foundation” in Arizona e raccogliendo fondi per la “City of Hope”.

Sempre fedele alla sua indipendenza artistica, Robbins ha scelto di essere un’attrice freelance, rifiutando sistematicamente contratti a lungo termine. Il protagonista maschile, Mark Stevens, è apprezzato per le sue doti interpretative ed è ricordato per ruoli in film come La strada senza nome e Tra mezzanotte e l’alba. Nel cast Pistole calde a Tucson figura inoltre Forrest Tucker, ulteriore nome di spicco della produzione.

La trama del film Pistole calde a Tucson: la guerra per le terre, l’avidità e lo sfruttamento

In Pistole calde a Tucson, due fratelli, separati da ideali e destino, vengono coinvolti in un sanguinoso conflitto tra contadini e allevatori nell’Arizona del 1870. Anni prima, la tragica impiccagione del padre, accusato di furto di cavalli, segna la loro vita: John rinnega il passato cambiando cognome e diventando maresciallo territoriale, mentre Jed, consumato dalla vendetta, diventa Chip, leader di una banda di ladri di cavalli.

Dopo la prigione, Chip tenta di riscattarsi con un accordo commerciale al ranch Turkey Track, ma scopre che il proprietario onesto è morto e al suo posto vi è Ben Bodeen, un manager corrotto che perseguita i contadini per impossessarsi delle loro terre. Chip si ritrova tra due schieramenti opposti e decide di restare neutrale per osservare l’evolversi della situazione.

L’assassinio dello sceriffo di Tucson da parte degli uomini di Bodeen porta caos nella regione. Bodeen sfrutta il vuoto di potere per insediare un alleato corrotto e inscena crimini contro i contadini per screditare Chip. L’accusa raggiunge John, che parte per Tucson deciso ad affrontare il fratello. Lo scontro finale si concentra sulla vendita delle terre contese.

Nonostante Bodeen riesca a ottenere quasi tutti i lotti, i contadini si aggiudicano la porzione più fertile, ma devono saldare il pagamento entro pochi giorni. La situazione critica spinge Chip a scegliere se aiutare i contadini o tornare dalla parte degli allevatori. Durante l’arrivo del denaro in città, le due fazioni si affrontano: da una parte i contadini con John Brazos, dall’altra Bodeen e i suoi uomini armati. Chip, con il fedele Slick Kirby al fianco, è costretto a prendere una decisione che influenzerà il destino della faida e la relazione con il fratello.