Pistole roventi, Rete 4 ore 16.55/ Trama e cast del film con Audie Murphy, oggi 28 aprile 2024

Pistole roventi, di Earl Bellamy in diretta su Rete 4

Domenica 28 Aprile 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,55, verrà trasmesso il film di genere western Pistole roventi. Il film americano uscito nel 1966 è stato diretto dal regista Earl Bellamy che divenne in seguito un noto regista di telefilm degli anni ’70 e ’80 come, tra gli altri, Starsky & Hutch, Cuore e Batticuore e Fanstasilandia. Le musiche sono a cura di Hans J. Salerter.

Il protagonista è Audie Murphy, un vero e proprio eroe della Seconda Guerra Mondiale: fu il soldato più decorato degli Stati Uniti e girò moltissimimi western con i più grandi registi di Hollywood come Din Siegel, Budd Boetticher e Grorge Sherman. Completano il cast Joa Staley,Warren Stevens, Denver Pyle, Nick Dennis, Kelly Thorsden.

La trama del film Pistole roventi: tutto il repertorio di pistoleri, pupe e indiani

Pistole roventi è ambientato in Colorado, nel 1880. La pellicola narra la rocambolesca rivalità tra lo sceriffo del posto Chade Lucas e un gruppo di banditi, capitanati da Drago. Questa banda dapprima saccheggia una banca, tuttavia l’evento scatenante sarà il sequestro della sensuale cantante Uvalde, al centro di un triangolo amoroso.

Lo sceriffo crea un singolare gruppo per le indagini a cui aderisce il fidanzato di Uvalde, Nate, il quale scoprirà che Chade ha avuto una relazione con la sua amata. Come ogni western che si rispetti, diversi sono gli scontri roventi prima del lieto fine. Lo sceriffo duellerà non solo con il gruppo di banditi, ma si scontrerà anche con gli indiani. Il ritrovamento della bella Uvalde, sarà ricco di lotte e colpi di scena.

