Pistole roventi, film su Rete 4 diretto da Earl Bellamy

Domenica 25 maggio, verrà trasmesso, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western Pistole Roventi. Si tratta di una pellicola statunitense del 1966 prodotta dalla Universal Pictures e diretta da Earl Bellamy, regista attivo nel cinema ma soprattutto in televisione, in quanto creatore di alcune tra le serie TV più famose degli anni ’70/’80 come Starsky e Hutch, Cuore e Batticuore e Fantasilandia, oltre ad aver diretto Lassie per un anno, nel 1959.

La colonna sonora è di Hans J. Salter, compositore che lavorò con grandi registi del western come Robert Aldrich, in Foglie d’autunno, e Harry Keller, ne La legge del fucile.

Protagonista del film è Audie Murphy, un attore che ha trovato nel genere la sua fortuna, lavorando con i registi più importanti come Budd Boetticher e George Sherman, in quanto celebre per essere stato un eroe della Seconda Guerra Mondiale, ovvero il soldato più decorato in assoluto in tutti gli Stati Uniti. Con lui, nel cast, ci sono Joan Staley e Warren Stevens.

La trama del film Pistole roventi: rapine, scorribande, bulli e pupe da saloon

La storia di Pistole roventi comincia in Colorado, alla fine del XIX secolo, quando una banda di malviventi compie una spettacolare rapina in banca e rapisce la cantante del saloon, di nome Uvalde. Lo sceriffo, ovvero Chad Lucas (Audie Murphy), si mette sulle tracce dei banditi capitanati da un fuorilegge di nome Drago e per farlo mette insieme una squadra che comprende il fidanzato della ragazza, un giovanotto e il suo collega, il quale è complice della gang dei rapinatori all’insaputa dello sceriffo.

Il fidanzato della cantante si accorge, nel frattempo, che Chad e Uvalde hanno in passato avuto una relazione, ma superata la delusione decide di proseguire nella ricerca. Per poter arrivare ai malviventi, la lotta non sarà facile, perché il gruppo si troverà a fronteggiare anche molti banditi e anche i pellerossa…

