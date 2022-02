Pistole roventi/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

Pistole roventi,, film di Rete 4 diretto da Earl Bellamy

Pistole roventi andrà in onda oggi, domenica 20 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 16.50. Il film fu girato nel 1966 da Earl Bellamy, regista statunitense di cinema e televisione, attivo dagli anni cinquanta ai novanta. Le musiche sono composte da Hans J. Salter, noto per aver musicato centinaia di film dell’orrore della Universal Pictures e la sceneggiatura è curata da Mary Willingham e Willard W. Willingham. Il film è stato prodotto da Gordon Kay per la Universal Pictures e girato a St. George nello Utah.

L’opera vede tra i protagonisti Audie Murphy, Joan Staley e Warren Stevens. Audie Murphy è stato un militare, scrittore, attore e produttore cinematografico statunitense. Dopo aver combattuto nella seconda guerra mondiale, scrive nel 1949 il romanzo autobiografico All’inferno e ritorno, da cui è tratto l’omonimo film del 1955. Dagli anni cinquanta ai sessanta recita in oltre settanta pellicole di film di di guerra, di contenuto esotico e western, come I gangster del ring, Passaggio di notte, I sentieri della rapina, Duello tra le rocce e molti altri. Warren Stevens è stato un attore statunitense, attivo dagli anni Cinquanta ai primi anni Duemila sia al cinema sia in televisione. Lo si ricorda soprattutto per il ruolo del tenente William Storm nella serie televisiva 77º Lancieri del Bengala e di John Bracken nella serie tv Bracken’s World.

Pistole roventi, la trama del film: una ragazza rapita e…

Soffermiamoci un attimo sulla trama di Pistole roventi. Si tratta di un film western statunitense ambientato nel 1880 in Colorado, in una piccola cittadina. Qui una banda di fuorilegge, capeggiata da Drago, dopo aver rapinato una banca, rapisce la ragazza Uvalde, la cantante del saloon. Lo sceriffo, Chad Lucas, insieme al ragazzo di Uvalde, Nate Harlan, un ragazzino, e il vicesceriffo, si mobilita per catturare il colpevole. Parte l’inseguimento della banda e Nate capisce che Chad e Uvalde sono stati amanti. Il gruppo entra in conflitto con gli indiani e alcuni banditi finché non recupera Uvalde e sconfigge la banda di rapinatori.

