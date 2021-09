Pistole roventi/ Su Rete 4 il film con Joan Staley e Audie Murphy

Pistole roventi andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, domenica 26 settembre, a partire dalle ore 17.00. Si tratta di una pellicola western americana girata nel 1966 dal regista Earl Bellamy. Il cast è composto da attori famosi dell’epoca tra cui ci sono Audie Murphy nei panni di Chad Lucas, Joan Staley che interpreta un doppio personaggio Uvalde e Bonnie Mitchell, Warren Stevens che recita nei panni di Nate Harlan e infine Edgar Buchanan che interpreta Bull.

Le musiche sono state realizzate da Hans J. Salter, noto in America per aver creato alcune delle musiche di film horror più famose al mondo.

Pistole roventi, la trama del film

Il film Pistole roventi si basa su una trama molto semplice e tipica del genere del tempo. Il fuorilegge Drago, decide di recarsi con la sua banda al saloon per rapinarlo, una volta raggiunta la località, rapisce la bella e avvenente cantante Uvalde, scappando con la sua banda sotto gli occhi della cittadina.

Lo sceriffo Chad Lucas è costretto così a organizzare una spedizione per cercare di salvare Uvalde, la cantante, insieme ad un ragazzino, il suo vice, fidanzato con la stessa e altri uomini valorosi del luogo. L’inseguimento della banda non è per nulla facile in quanto gli uomini sono costretti a combattere contro le popolazioni del luogo che non si presentano per nulla ospitali contro coloro che giudicano invasori.

Lungo il tragitto il ragazzino si rende conto che Chad non è animato solamente dal dover, oltre ad essere lo sceriffo infatti in passato era stato l’amante di Uvalde. Riusciranno i pochi uomini a trovare la donna e portarla in salvo? La storia tra lo sceriffo e Uvalde potrebbe cambiare completamente il rapporto tra la stessa e l’attuale fidanzato.

