Un’altra aggressione di un cane, questa volta in Toscana, vicino a Pistoia, dove un pitbull ha assalito una bimba e la sua nonna. Lo scrive in queste ore il quotidiano Repubblica, attraverso il suo sito web, spiegando che la piccola ha solo due anni, e fortunatamente è ancora viva. Secondo quanto ricostruito, il pitbull era insieme ad altri due cani quando è avvenuta l’aggressione, e le due vittime sarebbero rimaste ferite in maniera grave.

L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 maggio 2025, dopo le ore 14:00 in quel di Agliana, in provincia di Pistoia. In un’abitazione di via Panaro, i cani di proprietà della fidanzata dello zio della bambina avrebbero aggredito appunto la piccola nonché la nonna, e sul posto sono intervenuti in seguito sia gli uomini del soccorso, quanto la polizia municipale e i carabinieri.

PITBULL AGGREDISCE BIMBA DI 2 ANNI: RICOVERATA AL MEYER

Sono quindi scattate le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto, nel frattempo la piccola è stata stabilizzata e poi portata in ospedale presso il prestigioso Meyer di Firenze, attraverso l’elisoccorso. La bimba di due anni è giunta nel nosocomio con delle gravi ferite e in codice rosso, e presentava in particolare dei traumi all’addome e ad una gamma, dove appunto il pitbull l’aveva morsa.

I medici l’hanno sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza e fortunatamente sono riusciti a salvarla, scongiurando il peggio. Attualmente si trova ricoverata presso il reparto di rianimazione, non sarebbe ancora fuori pericolo, ma è comunque stabile. La nonna, invece, è stata ricoverata presso l’ospedale di Pistoia ed è stata ferita dal cane nel tentativo appunto di salvare la nipotina: non è in pericolo di vita.

PITBULL AGGREDISCE BIMBA DI 2 ANNI: COSA E’ SUCCESSO

Come detto sopra, si è scoperto che il cane fosse di proprietà della fidanzata dello zio della bimba aggredita: in totale erano tre, un altro pitbull e un setter ma gli ultimi due non hanno evidenziato alcun comportamento aggressivo. La bimba si trovava con la madre e la nonna al momento dell’aggressione, anche se l’intera dinamica resta da ricostruire nella sua interezza. L’animale risulta essere sotto sequestro, di conseguenza è stato tolto dalla famiglia in cui abitava, in attesa di ulteriori controlli.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, la nonna della bimba vive insieme allo zio, e la madre della bambina si era recata da loro nel pomeriggio di ieri in quel di Agliana, in provincia di Pistoia. Non si è capito perchè, ma per cause ancora da accertare il pitbull si è avventato sulla bambina, e la nonna dopo aver sentito le urla della piccola sarebbe intervenuta per strappare la nipote dalle fauci del cane. Sarebbe poi intervenuta una terza persona che a quel punto avrebbe preso in braccio la bimba e salvandola uscendo di casa. Pochi mesi fa ad Acerra una bimba è stata sbranata e uccisa da un altro cane della stessa razza.