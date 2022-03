Pitbull aggredisce due ragazzi/ Choc a Udine: un giovane in gravi condizioni

Dramma a Udine: un pitbull ha aggredito due ragazzi, uno ha riportato ferite gravi. Secondo quanto riportato dai colleghi di Rainews 24, la tragedia si è verificata oggi, giovedì 31 marzo 2022, poco dopo le ore 8.00. Secondo le prime indiscrezioni a disposizione, il ragazzo ferito gravemente sarebbe il proprietario del cane.

Il giovane aggredito dal pitbull ha riportato ferite piuttosto gravi ed è stato subito trasportato in ospedale. Un trasferimento d’urgenza, dunque: ora si troverebbe in terapia intensiva. L’altro giovane coinvolto, invece, ha riportato ferite meno importanti e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Paura a Udine: pitbull aggredisce due ragazzi

I colleghi dell’Ansa evidenziano che le indagini su quanto avvenuto questa mattina sono della Polizia Locale di Udine. L’obiettivo è ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e cercare di comprendere i motivi dell’aggressione del pitbull. Il cane, invece, è stato affidato in custodia al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. L’agenzia di stampa conferma che le autorità stanno acquisendo la testimonianza del ferito meno grave.

Purtroppo non si tratta del primo episodio di cronaca che coinvolge un pitbull. Uno dei più recenti ha chiamato in causa un vip: parliamo di Theo Hernandez, terzino del Milan e della nazionale francese. Come vi abbiamo raccontato, il cane del calciatore ha aggredito e ucciso un pinscher di una signora anziana. E il giocatore rischia grosso: potrebbe essere vittima di una denuncia per negligenza nella custodia del cane, che si è dimostrato pericoloso.

