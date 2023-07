Pitbull aggredisce e uccide bimbo di sei anni/ “Traumi letali nella parte superiore del busto”

Tragedia in Florida, negli Stati Uniti, dove un pitbull ha morso e ucciso un bimbo di soli 6 anni. A dare notizie dei fatti, come si legge sul sito del freepress Leggo, è la polizia di North Port, il paese dove si è appunto verificata la morte. L’incidente sarebbe avvenuto nella giornata di martedì scorso, 4 luglio, giorno dell’indipendenza oltre oceano: il cane, un pitbull di tre anni, ha aggredito il piccolo nella parte superiore del corpo non lasciandogli scampo. “Il bimbo è deceduto al Tampa General Hospital a causa delle gravi ferite riportate”, si legge su un lungo post social pubblicato dagli agenti. “Hanno incluso traumi alla parte superiore del busto”.

Il bimbo è stato trasferito in due diversi ospedali per provare a salvargli la vita, ma alla fine nessun medico è riuscito nell’impresa ed è stato dichiarato morto. “Inizialmente, sono state eseguite misure salvavita e il bambino è stato trasportato in aereo al Sarasota Memorial Hospital con lesioni traumatiche estese”, si legge ancora sul comunicato stampa. “Una volta che il bambino si è stabilizzato, è stato successivamente trasportato in aereo al Tampa General per ulteriori procedure”.

PITBULL UCCIDE BIMBO DI SEI ANNI: “NON SIAMO A CONOSCENZA DI PRECEDENTI INCIDENTI”

Il pitbull, da quanto è emerso, sarebbe di razza mista, e dopo l’aggressione l’animale è stato sequestrato dalle autorità locali e portato al Sarasota Country Animal Services dove è stato affidato alle cure dei servizi per animali, che molto probabilmente tenteranno il recupero dello stesso cane.

“La razza del cane di 3 anni è considerata un mix di pitbull”, scrive ancora la polizia su Facebook nella dichiarazione ufficiale. “NPPD non è a conoscenza di incidenti precedenti che coinvolgono il comportamento dell’animale”. Todd Garrison, capo della polizia di North Port, ha aggiunto e concluso: “Come padre e proprietario di animali domestici, so che questa è una delle peggiori tragedie che si possano immaginare”.

