Un ragazzo è stato aggredito in casa dai suoi due pitbull e versa in condizioni disperate. L’episodio è riportato quest’oggi dai principali media nazionali, a cominciare dal quotidiano Il Messaggero, e racconta di come un 29enne sia in fin di vita in ospedale dopo che i suoi due cani gli sono saltati addosso, causandogli delle gravi ferite in varie parti del corpo. L’episodio è avvenuto di preciso vicino a Roma, in località Ostia, in un’abitazione di via Baffigo. Era la mezzanotte di ieri quando in molti hanno udito le urla provenire dall’appartamento e alla fine si è scoperta la verità: mentre stava dormendo il 29enne è stato azzannato dai suoi due cani, e a soccorrerlo sono stati alcuni famigliari della stessa vittima, forse allertati da lui. Quando sono intervenuti il giovane versava però in condizioni molto gravi, viste le profonde ferite subite.

Al momento si trova in ospedale ad Ostia, in prognosi riservata, lottando fra la vita e la morte, nel frattempo sul luogo dell’aggressione si sono recati gli agenti di polizia nonché i veterinari, che hanno subito preso in custodia i due pitbull. Si sta cercando di capire cosa sia accaduto, ma il fatto che il 29enne stesse dormendo fa pensare quasi ad un raptus dei due molossi.

DUE PITBULL AGGREDISCONO 29ENNE: COSA E’ SUCCESSO?

La polizia ha aperto una indagine è secondo quanto raccolto il 29enne era solo in casa al momento dell’aggressione ed avrebbe subito lesioni in varie parti del corpo, fortunatamente non ad organi vitali, anche perchè se no a quest’ora sarebbe già morto.

Purtroppo si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo riportato dalle cronache e soltanto poche settimane fa una ragazza era rimasta uccisa dopo che era stata sbranata da 4 pitbull di un ragazzo di cui era ospite. Quel caso era avvenuto tra l’altro a Latina, a non troppa distanza da Ostia, e per quel terribile dramma era stato denunciato il proprietario di casa, accusato di omicidio colposo.

