Una bimba di 2 anni è stata azzannata alla testa da un pitbull in quel di Fasano, in provincia di Brindisi: ecco cosa è accaduto

Un pitbull ha aggredito una bimba di soli due anni. Un nuovo gravissimo episodio, una nuova aggressione di un cane di grossa taglia nei confronti di una bambina, non si sa bene per quale motivo: chi doveva vigilarlo, cosa è successo, il cane è stato in qualche modo stuzzicato? Tutte domande a cui cercheranno di rispondere gli inquirenti ma nel frattempo c’è una bimba piccolissima che è finita in ospedale con delle ferite.

L’episodio del pitbull è avvenuto di preciso in quel di Fasano, in provincia di Brindisi, nella giornata di ieri, giovedì 19 giugno 2025. Il cane, come riportato da numerosi quotidiani online in queste ultime ore, appartenevano al nonno della stessa vittima, ma in uno scatto di ira improvviso ha preso di mira la bimba, ferendola alla testa.

PITBULL AGGREDISCE BIMBA DI 2 ANNI: LE CONDIZIONI SONO BUONE

La piccola sembrava inizialmente messa male, al punto che era stata ricoverata in condizioni serie e in prognosi riservata presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ma in seguito è stato appurato che le ferite fossero solo superficiali, più dei graffi. In ogni caso si è temuto il peggio per via della tenera età della piccola e della potenza tipica del pitbull. Sulla vicenda è stata aperta una indagine, nel frattempo i nonni della bimba non si danno pace, anche perchè fino ad oggi il loro cane era sempre stato docile e mansueto, anche con la loro nipotina, e non è ben chiaro quindi cosa sia accaduto.

Fortunatamente, come detto sopra, le ferite sono risultate superficiali e la tac effettuata presso l’ospedale pediatrico di Bari è risultata negativa. Nelle prossime ore la vittima verrà sottoposta ad ulteriori esami e accertamenti ma va detto che è ormai fuori pericolo, anche perchè la stessa è rimasta cosciente per tutto il tempo. I nonni, che sono molto conosciuti in paese essendo titolari di un bar, hanno dovuto separarsi dal loro pitbull che dopo questo gesto inspiegabile e violento è stato preso in carico dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria di Brindisi, per poi essere affidato al canile di Fasano.

PITBULL AGGREDISCE BIMBA DI 2 ANNI: ENNESIMO CASO SIMILE

Stando ad altri dettagli emersi, l’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando la bimba era insieme alla mamma, e anche quest’ultima, nell’atto di separare la figlia dal morso del pitbull, è rimasta ferita. I soccorsi sono stati allertati fin da subito e nel giro di pochi minuti si sono recati presso l’abitazione incriminata: i sanitari hanno quindi preso in carico la piccola dopo di che l’hanno portata d’urgenza a Bari, dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso.

Purtroppo si tratta dell’ennesimo episodio dell’ultimo periodo, e il più grave resta quello dello scorso inverno, la bimba sbranata ad Acerra, vicino a Napoli, proprio da un cane di grossa taglia, un episodio che non è stato ancora chiarito fino in fondo.