Pitbull azzanna anziano/ Morso all’addome e trauma cranico per caduta: è ricoverato

Un pitbull ha azzannato un anziano nel centro di Napoli intorno alle 13.00 di quest’oggi, giovedì 2 giugno. L’aggressione, come riportato da Il Mattino, è avvenuta in via Santa Chiara. La vittima è un sessantottenne, che stava camminando in strada quando è stato raggiunto dal cane. Non è chiaro se quest’ultimo fosse da solo oppure con i padroni. Quel che è certo è che, per motivi ancora da accertare, l’animale ha morso all’addome l’uomo, che è caduto al suolo ed ha battuto la testa.

GIANNI VATTIMO "LUCIDO E CAPACE"/ "Soddisfatto da sentenza, fine della persecuzione"

Sul posto è sopraggiunto in personale sanitario del 118, che ha provveduto a prestare all’anziano le prime cure e successivamente a trasportarlo in pronto soccorso; i Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei passanti su quanto accaduto; e il servizio veterinario dell’Asl Napoli 1 servizio, che ha provveduto a effettuare le verifiche del caso sul cane. È emerso da queste ultime che il cane è regolarmente dotato di microchip e che appartiene ad una coppia residente a Livorno, rispettivamente di 22 e 25 anni.

Regina Elisabetta non parteciperà alla liturgia a St. Paul/ "È in stato di disagio"

Pitbull azzanna anziano: come sta la vittima

L’anziano che è stato azzannato da un pitbull nel centro di Napoli si trova adesso ricoverato all’ospedale dei Pellegrini, dove è stato trasportato: la prognosi è riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. I medici, come riportato da Il Mattino, hanno riscontrato una ferita da morso da cane all’addome basso lato destro e un trauma cranico riportato dalla caduta sul manto stradale successiva all’aggressione.

I Carabinieri della compagnia del capoluogo partenopeo intanto si stanno occupando di ricostruire quanto accaduto in via Santa Chiara, nei pressi del civico 13, intorno alle 13.00 di quest’oggi. Da capire il motivo per cui il cane abbia aggredito il passante e da accertare eventuali responsabilità dei padroni dell’animale, ovvero una giovane coppia di livornesi.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Ue: ok sesto pacchetto sanzioni Russia, escluso Kirill

© RIPRODUZIONE RISERVATA