Pitbull azzanna bambina di 2 anni a Milano: gravissima/ Ferita anche zia che l’ha difesa, illesa la sorellina

È stata ricoverata in codice rosso in ospedale una bambina di due anni azzannata da un cane di razza pitbull mentre giocava con la sorellina gemella a casa, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’aggressione si è verificata nel primo pomeriggio di lunedì per motivi che non sono ancora noti. Il pitbull avrebbe ferito gravemente una delle due bambine e la zia, la gemellina invece è riuscita a scappare in bagno. La zia si stava occupando delle nipotine quando è avvenuta l’aggressione.

Stando a quanto riportato da Milano Today, avrebbe provato a salvarle dalla morsa del cane, riportando per questo delle ferite profonde alle mani, una volta messe in salvo le bambine si sarebbe chiusa in balcone. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano con il personale dell’Areu con automatica e alcune ambulanze. La zona è stata portata in codice giallo all’ospedale Niguarda, mentre la bambina di due anni con ferite al volto e agli arti è stata portata con elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

DIECI GIORNI FA UN’ALTRA AGGRESSIONE DA PARTE DI UN PITBULL

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni con il personale Ats. Ora il cane di razza pitbull si trova in un canile, dove è stato rinchiuso, stando a quanto riferito dai pompieri, in attesa che le autorità competenti decidano le sue sorti. Recentemente si è verificata un’altra aggressione di questo tipo. Dieci giorni fa, infatti, un cane della stessa razza aveva morso un bambino di dieci anni a Milano.

Per cause non chiare il pitbull si è agitato attaccando il bambino, dandogli morsi al tronco e alla gamba. In seguito a tale aggressione, l’animale era stato segnalato alle autorità, quindi era stato trasferito al canile per l’osservazione obbligatoria e un percorso di rieducazione. Fortunatamente il bambino in quell’occasione aveva riportato ferite lievi, infatti la prognosi era stata solo di qualche giorno, mentre nel caso della bambina di San Giovanni si parla di gravissime condizioni dopo l’aggressione in casa del pitbull.

