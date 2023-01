Pitbull azzanna e uccide barboncino alla stazione Termini/ Padrona 26enne denunciata

Episodio choc avvenuto negli scorsi giorni presso la stazione Roma Termini: un pitbull ha azzannato e ucciso il barboncino di una signora al guinzaglio. Come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Mattino, il cane era libero e senza guinzaglio, incustodito, e dopo aver preso di mira un barboncino di proprietà di una donna romana di 46 anni, l’ha azzannato per poi ammazzarlo.

Riforma pensioni 2023/ I "buchi" che creano problemi al sistema previdenziale

L’episodio è avvenuto sabato scorso, vigilia di Capodanno, attorno alle ore 12:00 e una volta avvenuto il fattaccio i carabinieri sono intervenuti immediatamente, chiamati in piazza dei Cinquecento, vicino all’ingresso della Metro B: sono riusciti a bloccare l’animale ma per il barboncino non vi è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo l’aggressione. Una volta che il cane è stato identificato con tutti gli accertamenti sul microchip, è stata rintracciata la proprietaria del pitbull, una ragazza 26enne senza fissa dimora e già nota alle forza dell’ordine. In seguito la stessa è stata «denunciata per uccisione di animali in conseguenza della mancata custodia del suo cane».

Roma Termini, donna israeliana accoltellata/ "Ricerche in corso. Indagano anche 007"

PITBULL AZZANNA E UCCIDE BARBONCINO: 26ENNE TROVATA CON UN COLTELLO

Inoltre, durante il riconoscimento, alla 26enne è stato trovato addosso un coltello a serramanico mentre il cane è stato affidato al canile di via della Magliana e non è ben chiaro se sarà abbattuto o meno: molto probabilmente si tenterà un recupero, ovviamente togliendolo alla giovane proprietaria.

Un episodio scioccante quello del pitbull che ha azzannato e ucciso un barboncino, anche perchè avvenuto dinanzi a molti testimoni che in quel momento si trovavano nei pressi della stazione Termini di Roma. Tra l’altro è giunto poche ore prima che uno sconosciuto accoltellasse una turista israeliana di 24 anni, sempre nella stessa stazione. Nelle scorse ore era emersa anche la notizia del pitbull di Tara Gabrieletto, che avrebbe azzannato la figlia di Chiara Camerra, influencer ed ex Uomini e Donne.

Monaca e frate: matrimonio dopo l'incontro in convento/ "Abbiamo sentito un brivido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA