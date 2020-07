Pitbull sbrana bimba di soli 15 mesi/ La tragedia nel giardino di famiglia dei nonni

Pitbull di famiglia sbrana bimba di soli 15 mesi. Una vera e propria tragedia si è consumata negli Stati Uniti d’America dove la piccola Scarlett Pereira è stata aggredita e sbranata dal cane di famiglia. Tutto è successo in zona East Providence, nel Rhode Island, Stati Uniti d’America dove la piccola Scarlett Pereira, di soli 15 mesi, si trovava nel giardino dei nonni quando all’improvviso è stata aggredita dal pitbull di famiglia. Scarlett si era recata a casa dei nonni con i genitori, ma poco prima del pranzo è successo l’impensabile. La madre ha appoggiato per pochissimi minuti la piccola a terra in giardino quando all’improvviso il pitbull si è letteralmente avventato sulla piccola aggredendola e sbranandola. L’intervento dei genitori e dei parenti è stato immediato: hanno chiamato la polizia, ma il pitbull non lasciava la preda. Per farlo allontanare è stato necessario l’intervento degli agenti di polizia che hanno dovuto sparare al cane che non mollava la presa.

Scarlett Pereira morta sbranata da un pitbull

La piccola Scarlett Pereira di soli 15 mesi non ce l’ha fatta: l’aggressione del pitbull dei nonni, infatti, le è costata la vita. Anche alcuni parenti hanno riportato alcune lesioni alle braccia dovute al loro intervento per cercare di salvare la piccola. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia spinto il cane ad attaccare in quel modo la piccola Scarlett; c’è chi ipotizza possa essere stato un attacco di gelosia da parte del pitbull, anche se i familiari hanno precisato che il cane non aveva mai dato segnali di una così potente aggressività in passato. Intanto la stampa locale di East Providence ha fatto sapere che sulla piattaforma GoFundMe, per intenderci quella utilizzata mesi fa dai The Ferragnez per la raccolta fondi per il Coronavirus, è partita una campagna di raccolta fondi per aiutare i genitori Manny e Brianne Pereira ad organizzare il funerale della piccola.



