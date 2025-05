Pitch Black, film su Italia 1 diretto da David Twohy

Venerdì 9 maggio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:35, il film Pitch Black. Uscito nel 2000, è un cocktail potentissimo e riuscito di fantascienza, horror da cardiopalma e azione mozzafiato, diretto con mano sicura da David Twohy. È la pellicola che ha lanciato la carriera di Vin Diesel come eroe action, regalandoci uno dei personaggi più iconici e affascinanti del cinema di genere recente: l’enigmatico e letale antieroe Richard B. Riddick, un criminale evaso tanto pericoloso quanto carismatico, con i suoi incredibili occhi modificati per vedere nel buio più pesto. Il film fa parte della trilogia fantascientifica, tutta diretta da Twohy, che vede i due sequel The Chronicles of Riddick (2004) e Riddick (2013).

Accanto a lui, troviamo un’ottima Radha Mitchell nei panni della coraggiosa e pragmatica pilota Carolyn Fry e Cole Hauser in quelli dell’ambiguo e calcolatore cacciatore di taglie Johns. Le musiche cupe, elettroniche e avvolgenti di Graeme Revell (già apprezzato per Il corvo e Sin City) fanno da perfetta cornice sonora a un’atmosfera costantemente tesa, opprimente e claustrofobica. Pitch Black è la dimostrazione lampante che non servono budget faraonici per creare un vero e proprio cult movie: bastano una storia avvincente, personaggi memorabili e la creazione di un universo alieno capace di incutere vero terrore nello spettatore.

La trama del film Pitch Black: un pianeta abitato da alieni aggresivi che non tollerano la luce

La storia di Pitch Black ci mostra il silenzio assordante dello spazio profondo, squarciato all’improvviso dal caos di un disastro imminente. La nave cargo Hunter-Gratzner viene distrutta quasi del tutto da una pioggia di meteoriti e l’equipaggio, guidato controvoglia dalla giovane pilota di docking Carolyn Fry, è costretto a un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, arido e desolato, costantemente illuminato dalla luce di tre soli.

Tra i pochi sopravvissuti allo schianto, un gruppo eterogeneo costretto a collaborare per necessità: un Imam devoto con i suoi giovani protetti, un antiquario un po’ strambo, una ragazzina che viaggiava clandestinamente (Jack), un cacciatore di taglie senza scrupoli e il suo prigioniero, l’imperscrutabile e minaccioso Riddick. All’inizio, la sfida più grande sembra quella di sopravvivere nel deserto ostile e trovare un modo per lasciare quel pianeta dimenticato da Dio. Ma presto, esplorando una base geologica abbandonata, scoprono l’orrore che si cela sotto la superficie perennemente illuminata: il pianeta sta per precipitare in un’eclissi totale, un periodo di buio assoluto che dura un’eternità apparente.

E quando cala l’oscurità, emergono loro: creature aliene fameliche e fotofobiche, predatori implacabili che cacciano nel buio. La salvezza è rappresentata da una vecchia navetta di salvataggio, ma per raggiungerla bisogna attraversare l’incubo notturno popolato da mostri. E l’unica speranza, per un’incredibile ironia della sorte, è affidarsi all’uomo più pericoloso e temuto del gruppo, l’unico essere vivente capace di vedere nell’oscurità che li circonda: Riddick.