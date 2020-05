Pitch Black/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e John Moore (15 maggio)

Pubblicità

Pitch Black va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 23:35. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Interscope Communication. La regia di questo film è stata affidata a David Twohy con il soggetto e la sceneggiatura che ha visto la collaborazione dello stesso regista insieme a Jim Wheat e Ken Wheat. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Graeme Revell, i costumi di scena sono stati realizzati da Anna Borghesi mentre il montaggio è stato eseguito da Rick Shaine. Nel cast sono presenti Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald, Claudia Black e John Moore.

Pitch Black, la trama del film

Ecco la trama di Pitch Black. Un’astronave viene lanciata in orbita con la modalità autopilota in maniera tale da raggiungere il Sistema Solare di Tangea. L’astronave deve portare i suoi 40 passeggeri che si trovano in stato di ibernazione per proteggerli da possibili problematiche che potrebbero palesarsi durante il lungo viaggio. Tuttavia, durante il viaggio in particolar modo dopo 22 settimane dal suo inizio l’astronave incrocia in maniera parziale una pericolosa cometa che ha quale principale conseguenza quella di danneggiare alcune parti della stessa astronave. I danneggiamenti comportano una perdita di pressurizzazione il che metterà a rischio la vita delle persone ibernate tant’è che il sistema di bordo in maniera automatizzata li sveglia in maniera tale che possano occuparsi dell’emergenza venutasi a creare.

I componenti dell’equipaggio si rendono immediatamente conto di come la situazione sia drammatica anche perché un vicino pianeta sta attraendo l’astronave che non dispone più di quella propulsione necessaria per poter proseguire nel proprio viaggio e raggiungere il pianeta di interesse. L’atterraggio su questo nuovo pianeta si dimostrerà drammatico tant’è che durante le fasi più concitate perdono la vita gran parte dei componenti dell’equipaggio. Sopravviverano soltanto 11 persone tra cui anche un pericoloso assassino che era destinato a marcire è in carcere presso una struttura circondariale presente su quel pianeta che avrebbero dovuta raggiungere. Durante i tentativi di poter trovare dell’acqua in un pianeta che a quanto sembra è costantemente sottoposto ai raggi solari, il pericoloso assassino scompare riuscendo a fuggire. Per i membri dell’equipaggio ci sarà quindi da dover fare i conti con una situazione assolutamente apocalittica e soprattutto con le scarse risorse del pianeta che non sembrano permetterà loro di poter continuare a sopravvivere a lungo.

