Pitch Black/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 29 marzo)

Pitch Black vain onda oggi, lunedì 29 marzo, su Italia 1 dalle ore 23.40. Si tratta di un film di fantascienza girato nel 2000 da David Twohy, sceneggiatore e regista statunitense, noto per aver diretto la trilogia fantascientifica costituita da Pitch Black (2000), The Chronicles of Riddick (2004) e Riddick (2013). Il soggetto è scritto da Jim Wheat, Ken Wheat a cui si aggiunge Twohy nella stesura della sceneggiatura. Gli effetti speciali sono curati da Brian Cox, Patrick Tatopoulos e Peter Chiang. Pitch Black ha come protagonista l’antieroe Riddick, interpretato da Vin Diesel.

Pitch Black, la trama del film

Pitch Black è ambientato in un futuro non molto lontano, ma indefinito, in cui Carolyn Fry (Radha Mitchell), pilota di navi spaziali, deve atterrare a causa di un guasto su un pianeta lontano. Durante l’atterraggio di fortuna l’equipaggio dell’astronave non sopravvive e rimangono vivi solo Fry, William Johns (Cole Hauser), un cacciatore di taglie e il suo prigioniero, l’omicida Riddick (Vin Diesel). I tre cominciano a perlustrare il pianeta sconosciuto, incontrano dei geologi e alcuni restano per tentare di sistemare la nave spaziale.

Non appena il sole tramonta cala il buio ed emergono i veri abitanti del pianeta: degli uccelli che si materializzano e uccidono chiuque colpiscano.

Perdono la vita altre persone, ma c’è un’altra urgenza: trasportare le batterie fino all’astronave per ripartire. Riddick e Johns lottano per chi tornerà presso la navicella e vince Riddick che, arrivato all’astronave, la accende e accieca gli uccelli, uccidendoli. La nave spaziale è pronta a partire: cosa farà Riddick?

