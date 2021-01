…più forte ragazzi!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

…più forte ragazzi! va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 23 gennaio, su Rete 4. Il regista girò ben tre film con la coppia più amata del cinema, come ad esempio ”La collina degli stivali”, ”I quattro dell’Ave Maria” (con un grande Eli Wallach) e il simbolico ”Dio perdona…io no!”. Proprio quest’ultimo film merita una menzione particolare, poiché rappresenta il primo film della fortunatissima coppia cinematografica composta da Bud Spencer e Terence Hill, un sodalizio che durerà per più di quarant’anni e che regalerà al mondo dei film di memorabile bellezza.

I due attori si cimentano per la prima volta in un genere totalmente diverso da quello western che li aveva contraddistinti fino ad allora; basti pensare, infatti, che negli anni precedenti al 1972 i due avevano già girato ”Lo chiamano Trinità” e ”Continuavano a chiamarlo Trinità”. Grazie a questa ottima performance artistica, dunque, Bud Spencer e Terence Hill diedero prova assoluta della loro bravura ad interpretare anche ruoli diversi dai classici cowboy, performance che darà il via ad una serie di ruoli diversi anche sotto la regia di E.B Clucher.

…più forte ragazzi!, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di …più forte ragazzi! Salud e Plata sono due amici e piloti d’aereo in gamba che vivono di espedienti. Il loro lavoro consiste nel sorvolare il Sudamerica trasportando merci e persone servendosi però di velivoli vecchi e malconci. Questo stile di vita, come è facilmente intuibile, non comporta guadagni esorbitanti, quindi decidono di arrotondare lo stipendio in maniera particolare. I due, infatti, inscenano degli incidenti aerei per poter aiutare anche un loro amico, Naso, il quale versa in condizioni economiche difficili e ha molti figli a cui badare; in questo modo, dunque, riescono a truffare le compagnie assicurative intascando così il risarcimento. Un giorno, durante uno dei loro classici voli, Salud e Plata sono costretti a compiere un atterraggio d’emergenza nel pieno della foresta amazzonica; escono fortunatamente illesi dall’incidente e giungono in un villaggio vicino abitato da cercatori di pietre preziose che lavorano per Mr Ears, un trafficante di gemme che gestisce un commercio decisamente redditizio.

Ormai senza più un soldo in tasca, Salud e Plata decidono di avviare una piccola attività fatta di trasporti di prodotti vari, facendo in questo modo una vera e propria concorrenza a Mr Ears. Affinché il progetto vada in porto, questi prendono un vecchio aeroplano da un contadino e lo rimettono a nuovo per lo scopo che si sono prefissati. Un giorno i due conoscono un anziano minatore chiamato Matto che parla insistentemente di un giacimento ricco di pietre preziose che aveva trovati anni addietro, ma nessuno aveva mai creduto alla sua storia.

Mr Ears, essendosi accorto della concorrenza fatta da Salud e Plata, ordina ai suoi uomini di far saltare in aria il loro aereo cercando così di ucciderli. I due si salvano e giungono presso la base del boss con l’intento di dare una lezione ai suoi scagnozzi, dando così il via ad una delle tante celebri scazzottate che hanno da sempre contraddistinto i film di Bud Spencer e Terence Hill. Una volta sul posto, i due decidono anche di rubare l’aereo di Mr Ears per realizzare il sogno di Matto: fargli rivedere la sua città, Salvador, dove aveva trascorso tutta la sua vita. Durante il volo, però, Matto dalla troppa emozione muore dopo aver visto la sua città natale; tuttavia, i due scoprono che addosso ha uno smeraldo grezzo, capendo così che la storia che aveva raccontato riguardo il giacimento era reale. I protagonisti si mettono alla ricerca del giacimento, ma la notizia giunge anche a Mr Ears che è deciso quanto loro a mettere le mani su tutte quelle pietre preziose.

