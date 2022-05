…Più forte ragazzi!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Sabato 7 maggio andrà in onda …Più forte ragazzi! a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Il film è girato nel 1972 da Giuseppe Colizzi e ha per protagonisti il duo formato da Bud Spencer e Terence Hill. Colizzi è stato un regista, produttore e e sceneggiatore italiano, noto per aver lanciato la coppia Spencer-Hill nel 1967 con il western all’italiana Dio perdona… io no!

Il soggetto e la sceneggiatura di …più forte ragazzi! sono curate da Giuseppe Colizzi, Amedeo Pagani e Barbara Alberti; il produttore è Italo Zingarelli; la fotografia è di Marcello Masciocchi; le musiche sono di Guido De Angelis e Maurizio De Angelis; la scenografia di Piero Poletto.

…più forte ragazzi! La trama del film: due piloti d’aereo e…

…Più forte ragazzi! ha per protagonisti due piloti d’aereo, Salud e Plata. I due, volendo aiutare un amico in difficoltà economiche, archittetano una truffa: vogliono inscenare un incidente aereo così da permettere all’amico di beneficiare del denaro dell’assicurazione. Salud e Plata provano a mettere in pratica il piano mentre volano sull’aereo Consolidated PBY Catalina, ma il veivolo precipita per davvero e si ritrovano nella giungla amazzonica.

I due piloti, illesi, riescono a raggiungere un gruppo locale di cercatori d’oro, capeggiato da Mr. Ears. Per sopravvivere Salud e Plata si mettono in affari con il capo e mirano a fargli concorrenza e, nel giro di poco, si distinguono per i loro successi. Mr. Ears, invidioso, tenta infatti di uccidere Plata, ma senza successo. Salud e Plata decidono quindi di tornare a Salvador, insieme a un nuovo amico, soprannominato Il Matto, ma, a causa di alcune sfortunate circostanze, si ritrovano presto incarcerati. Cosa faranno i due a questo punto?

