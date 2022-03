Più forti del destino 2, ci sarà?/ La serie originale francese finisce in modo netto

Più forti del destino 2: la seconda stagione si farà?

Grande attesa per il finale di stagione di “Più forti del destino”, in onda questa sera venerdì 18 marzo su Canale 5. La fiction con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti è il remake della miniserie francese “Le Bazar de la Charité”, distribuita su Netflix nel 2019 con il titolo italiano “Destini in fiamme”, basata su fatti realmente accaduti. Il 4 maggio 1897 scoppiò un incendio l’evento di beneficenza Bazar de la Charité a Parigi, in cui morirono 126 persone, di cui ben 118 donne. Nella versione italiana la storia è stato trasportata nella Sicilia di fine ‘800. A poche ora dalla messa in onda dell’ultima puntata il pubblico si chiede se le vicende di Arianna, Rosalia e Costanza avranno un seguito, con Più forti del destino 2. Al momento sembrerebbe di no, vediamo cosa è successo per la serie originale francese per farci un’idea sul futuro di “Più forti del destino”.

Più forti del destino/ Anticipazioni 16 marzo, diretta: arrestati Pietro e Libero!

La serie originale francese è conclusa, mette la parola fine su Più forti del destino 2?

Nonostante il successo di “Destini in Fiamme – Bazar de la Charité”, la serie non è stata rinnovata per una seconda stagione. Alexandre Laurent, creatore della serie tv, ha parlato a Planet.fr e affermato che la fiction parla dell’incendio del Bazar e non avrebbe senso un Più forti del destino 2: “La fine è il termine della prima stagione, che finisce in maniera netta. La serie tv si chiama Destini in Fiamme – Bazar de la Charité. No, la stagione 2 non servirebbe a nulla”. L’attrice Julie de Bona, che interpreta Rosa (la nostra Rosalia), ha aggiunto: “Non ci sarà un seguito, nonostante il successo con il pubblico. Ed è una buona cosa, questo rende la serie tv ancora più speciale. Vedendo ciò che dicono su Twitter e sui social, tutto il mondo è triste sul fatto che finisca. […] Ma la fine è appropriata”. Difficile quindi immaginare un seguito anche per “Più forti del destino”.

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI PIU' FORTI DEL DESTINO, ULTIMA PUNTATA/ Ferdinando vuole vendetta!ANTICIPAZIONI PIU' FORTI DEL DESTINO, 3A PUNTATA 16 MARZO/ Pietro aiuta Arianna!

© RIPRODUZIONE RISERVATA