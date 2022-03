Più forti del destino, anticipazioni prima puntata 9 marzo/ Arianna si finge morta

Più forti del destino, debutta la nuova serie targata Canale 5

Questa sera, mercoledì 9 marzo, approda su Canale 5 la nuova miniserie al femminile Più forti del destino, che vede tra le protagoniste le attrici Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua. Andiamo quindi a scoprire la trama di questo sceneggiato che racconta le donne, la loro caparbietà, e che prende spunto da una famosa serie tv francese intitolata Le Bazar de la Charité passata su Netflix. A dirigere il progetto italiano è Alexis Sweet, mentre la produzione vede Fabula Pictures, RTI e Reti Televisive Italiane Spa.

Prima di addentrarci nelle anticipazioni della prima puntata, in onda questa sera dalle 21.25 circa, ricordiamo che l’appuntamento con Più forti del Destino si svilupperà in quattro episodi e altrettanti appuntamenti televisivi. Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua torneranno l’11 marzo, infine il 16 e il 18 marzo.

Più forti del destino, anticipazioni della prima puntata 9 marzo: un incendio devastante in Sicilia

Siamo nella Sicilia di fine ottocento, le anticipazioni della prima puntata di Più forti del destino rivelano che durante una nuova mostra tecnologica, una folla di persone entusiaste si avvicinerà curiosa per ammirare in particolare modo il cinematografo. Ad un tratto da uno dei proiettori divamperà un incendio devastante, che in pochi minuti causerà parecchie vittime, soprattutto donne.

Una notte drammatica che cambierà per sempre le vite delle protagoniste della serie. Arianna, Costanza e Rosalia, a loro malgrado, dovranno fare i conti con le terribili ingiustizie della Sicilia maschilista di fine ottocento. Arianna, pur di liberarsi dalle prepotenze del marito, architetterà un piano scioccante: fingersi morta per riassaporare la libertà.

