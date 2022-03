Più forti del destino/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Rosalia prigioniera di Elvira

Più forti del destino, seconda puntata 11 marzo

Questa sera, venerdì 11 marzo, va in onda la seconda puntata della fiction “Più forti del destino”. La serie ambientata a Palermo, diretta da Alexis Sweet, è ispirata a fatti realmente accaduti a Parigi nel 1897 in occasione del Bazar de la Charité, un evento di beneficenza. Nel pomeriggio del 4 maggio scoppiò un incendio che causò la morte di 126 persone, 118 delle quali donne. “Il 1897 è un anno anche famoso per l’uscita dei primi film dei Fratelli Lumière. Ricreare le prime proiezioni di quei film è un’occasione unica per un regista, ed ammetto che per me è stato molto commovente. Nella storia è proprio la pellicola a causare l’incendio che cambierà la vita delle nostre 3 protagoniste”, ha detto Sweet nelle note di regia. Ma vediamo le anticipazioni della seconda puntata.

Doc nelle tue mani, Alberto Malanchino ha litigato con Spollon?/ "Ci sono state divergenze ma..."

Anticipazioni seconda puntata Più forti del destino

Nella seconda puntata di “Più forti del destino” sono tutti convinti che Arianna e Rosalia siano tragicamente morte nell’incendio e i loro nomi vengono inserite nella lista delle vittime. Rosalia, in realtà, è intrappolata nel palazzo di Donna Elvira, che le dice una terribile bugia pur di legarla a sé per sempre. Arianna fa di tutto per parlare con sua figlia Camilla, assicurandole che preste scapperanno insieme. Costanza vorrebbe rompere il fidanzamento con Antonio, di cui non è più innamorato, ma scopre che la rottura comprometterebbe inesorabilmente le sorti della sua famiglia. Libero deve nascondersi perché accusato di strage, ma raggiunge comunque Costanza. Arianna e Saverio vorrebbero rifarsi una vita altrove, insieme a Camilla, ma Guglielmo li sta cercando.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Doc nelle tue mani 2, ultima puntata 17 marzo/ Morte Lorenzo, Fanti...DOC NELLE TUE MANI 2/ Diretta e anticipazioni 10 marzo 2022: Cecilia scopre la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA