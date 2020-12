PIXELS, RAI 2/ Dopo l’invasione di Pacman e dei videogame ci sarà Pixels 2?

Pixels, film in onda su Rai 2, è sicuramente un prodotto adatto agli appassionati di videogame e di cultura vintage anni ottanta. Il film ha ottenuto un buon successo sia al box office che per la critica che l’ha considerato opera intelligente e ben girata oltre che ottimamente recitata dal sempreverde Adam Sandler. In molti si chiedono se ci sarà la possibilità di vedere in sala un secondo capitolo di questo film ormai uscito da cinque anni. Un sequel non è stato mai annunciato, ma in molti hanno fatto capire che ci potrebbe essere un progetto in atto con rumor che arrivano fin all’uscita in sala di questo primo capitolo. Si parla al momento di un film che dovrebbe uscire nel 2023 anche se al momento non ci sono conferme. La casa di produzione che l’ha realizzato è di proprietà del protagonista Adam Sandler e il terzo film di maggior successo a livello economico della stessa dopo Un weekend da bamboccioni e la saga di Hotel Transylvania.

Info e cast del film in onda su Rai 2

Pixels va in onda oggi, 28 dicembre 2020, su Rai 2 a partire dalle 21.30. Il film del 2015 è stato diretto da Chris Columbus ed è ispirato, liberamente, al cortometraggio francese di Patrick Jean del 2010. Si parla di un film molto dinamico che racconta l’invasione del mondo da parte dei protagonisti di videogiochi classici come PacMan, Tetris, Arkanoid e Space Invaders. Il regista è sicuramente stato in grado di creare diversi immaginari con film come Mamma ho perso l’aereo, Mrs Doubtfire e Harry Potter e la pietra filosofale. Protagonista del film è il grande Adam Sandler che interpreta Sam Brenner. Nel cast ci sono anche Kevin James, Michelle Monaghan, Josh Gad, Jane Krakowski, Brian Cox e molti altri ancora.

Pixels, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama del film Pixels più da vicino. Le vicende narrate partono dal 1982 quando un piccolo Sam Brenner, appassionato di videogame, inizia a battere record su record in sala giochi. Sam non sa però che si troverà molto presto sconfitto in un concorso, che vede tra i collaboratori la Nasa, in grado di lasciarlo segnato per sempre. Da adulto Brenner è sempre un nerd, mentre il suo vecchio amico William Cooper è diventato il presidente degli Stati Uniti d’America. Da lì iniziano una serie di avventure che vedranno protagonisti proprio i personaggi dei suoi videogame preferiti.

Video, il trailer del film



