Pizza alla carne di serpente in commercio/ La variante lanciata da un’azienda Usa ad Hong Kong

L’azienda americana Pizza Hut ha lanciato, in collaborazione con il ristorante centenario di Hong Kong Ser Wong Fun, una pizza particolare… Al gusto serpente! Come spiega la Cnn, il nuovo gusto combina carne di rettile sminuzzata, funghi neri e prosciutto essiccato cinese: si tratterebbe degli ingredienti base per lo stufato di serpente. Questo particolare piatto farebbe parte da tempo del marketing del franchising di Hong Kong: qui infatti, così come nella Cina meridionale, lo stufato di serpente è molto apprezzato, soprattutto durante i mesi più freddi.

Karen Chan, direttore generale di Pizza Hut Hong Kong e Macao, parlando alla Cnn ha spiegato che per realizzare la pizza l’azienda ha utilizzato carni di diverse razze di serpenti, mescolandole insieme: “Le straordinarie pizze con serpente offrono un perfetto equilibrio dei sapori, che sono stuzzicanti e salati”.

Pizza alla carne di serpente in vendita fino al 22 novembre

“Abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne di serpente diventa più ricca di gusto” afferma Pizza Hut Hong Kong in una nota diffusa prima che il piatto fosse messo in vendita la scorsa settimana. Viene poi spiegato che la carne è “nutriente” e può avere un effetto benefico sulla “circolazione sanguigna”, così come afferma la medicina tradizionale cinese. Il miglior momento per mangiare i serpenti, secondo la cultura cinese, è “quando comincia a soffiare il vento autunnale”, ovvero quando sono ingrassati per prepararsi al letargo.

In Cina si crede che la carne di serpente abbia proprietà medicinali: migliorerebbe le condizioni della pelle e riscalderebbe il corpo, spiega SkyTg24. Mangiare serpenti però non è comune solamente in Cina ma anche in altre parti del sud-est asiatico, come il Vietnam e la Thailandia, dove i serpenti vengono solitamente allevati per il consumo. La catena Pizza Hut ha collaborato con Ser Wong Fun, un ristorante di serpenti nel centro di Hong Kong fondato nel 1895, per ideare l’ultima ricetta. La pizza viene servita con salsa di abalone (un mollusco) al posto della tradizionale base di pomodoro. È in vendita fino al 22 novembre.











