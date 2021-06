Pizza con anguria: video boom su TikTok/ 2.5 milioni di views, ma piovono insulti

Ha fatto il giro del web e del mondo la ricetta della pizza con l’anguria. Un accoppiamento che ovviamente farebbe saltare sulla sedia qualsiasi italiano che capisca leggermente di cucina, ma il video è divenuto virale, e come sottolineato dal tabloid britannico, Daily Mail, sul noto social network cinese TikTok, è riuscito a raggiungere ben 2.5 milioni di visualizzazioni, numeri imponenti. Autore del filmato che ha fatto breccia nel cuore dei navigati, è stato Oliver Paterson, che mentre si accinge a preparare la sua ormai famosissima pizza con l’anguria, spiega nel dettaglio tutti i passaggi e la preparazione per portare a compimento la ricetta, tutti gli step da eseguire per filo e per segno.

Ovviamente si tratta di cibo che per gli italiani più puristi è praticamente immangiabile tenendo conto che oltre all’anguria, viene aggiunta anche la salsa BBQ, quindi la mozzarella e il chorizo, una serie di accoppiamenti che così ad occhio non sembrerebbero molto campati in aria. Fatto sta che chi volesse provare a preparare la famosa pizza con il frutto esotico dovrà prima di tutto tagliare un disco di anguria che di fatto farà da base per la nostra “pizza”.

PIZZA ANGURIA, BOOM DI VISUALIZZAZIONI, MA MOLTI STORCIONO IL NASO

Il secondo passaggio è quello di metterci sopra della frutta grigliata, quindi la salsa barbecue di cui sopra, che secondo lo chef sarebbe molto meglio del pomodoro, almeno in quel caso, e poi completare il tutto con del formaggio. Una volta che avrete assemblato gli ingredienti, non vi resterà che mettere tutto a grigliare per qualche minuto ed il gioco è fatto.

Il video ha raccolto tante visualizzazioni ma non sono mancati gli insulti, visto che sono stati numerosi i commentatori che non si sono risparmiati: “Ma è un crimine”, “Perché?”, “La cosa più sbagliata che ho visto al mondo”, “Spero che l’amore della tua vita non ti ami”, sono alcuni dei commenti posti sotto il video di TikTok. “Insomma, un successone a livello di views – conclude IlFattoQuotidiano.it – ma solo per vedere una cosa disgustosa. Un “meccanismo social” non certo nuovo”.

