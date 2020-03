“PIZZA CORONAVIRUS” VIDEO CHOC TV FRANCESE CONTRO ITALIANI/ Catarro come condimento..

L’emergenza coronavirus in Italia sta procurando al Belpaese un danno d’immagine non da poco. Ai turisti italiani guardati con sospetto alle frontiere in giro per il mondo, alle cancellazioni dei viaggi nella Penisola per la paura del contagio, si aggiunge ora anche la satira, a dirla tutta non così divertente, nei nostri riguardi. E non è difficile intuire che i primi ad ironizzare sull’epidemia che sta investendo l’Italia siano stati i “soliti” cugini francesi. Nello specifico è stata l’emittente Canal+ a mettere insieme un po’ di soliti luoghi comuni legati agli italiani e ad imbastire una gag che nel giro di poche ore ha fatto già imbufalire molti connazionali. Oggetto della satira? Provate ad indovinare: ovviamente la pizza. Anzi, la nuova “pizza Corona”, in riferimento appunto al coronavirus…

“PIZZA CORONAVIRUS”, VIDEO SATIRA FRANCESI CONTRO ITALIANI

Nel video che sta diventando virale si può osservare un pizzaiolo (con tanto di baffo a caratterizzare l’italiano medio, secondo lo stereotipo impersonato da personaggi simili a Mario e Luigi della Nintendo) nell’atto di preparare appunto la nuova pizza Corona. Il cuoco però è evidentemente affaticato, malaticcio. E proprio questa caratteristica la riversa (letteralmente) sulla pietanza in preparazione. Prima di infornarla, infatti, ecco un bel colpo di tosse con cui espettorare del catarro di un disgustoso colore verde con cui “condire” la pizza. Furente la reazione di Giorgia Meloni, che su Instagram, a commento del video ha scritto: “Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal + per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati dal Coronavirus. Disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti italiana. Che dite qualcuno del Governo o della maggioranza PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”.





