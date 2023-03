Pizza e ragù a rischio/ Crisi dei pomodori minaccia i classici della cucina italiana

Pizza e ragù rischiano di sparire dalle tavole degli italiani a causa di una crisi dovuta al cambiamento climatico. I pomodori sono sempre meno proprio a causa delle temperature: nell’ultimo periodo infatti in Nord Africa il clima è più freddo del solito e questo ha portato alla riduzione della produzione di pomodori, già duramente colpita da periodi di caldo e siccità soprattutto la scorsa estate. Ad aver dato il colpo di grazia a questo settore, sono state anche mareggiate che hanno colpito il tratto di mare tra Marocco e Spagna, rallentando la consegna.

La questione non è solo climatica ma anche burocratica: il governo del Paese avrebbe già da qualche tempo deciso una sospensione delle esportazioni, per evitare che in Marocco aumenti il prezzo a causa degli scaffali vuoti, visto che è un prodotto che loro stessi coltivano in grande quantità.

Pizza a rischio anche nel Regno Unito

La carenza di pomodori ha già colpito anche il Regno Unito: qui si sta già assistendo al razionamento del prodotto, che ha portato tanti ristoranti a dover eliminare il pomodoro. Particolarmente colpiti soprattutto i locali italiani, che stanno iniziando a cancellare dai menù la pizza margherita e altre simili. In Italia al momento non c’è razionamente ma ci sono meno pomodorini e pomodorini datterini importati. I prezzi sono ormai lievitati, non solo per i pomodori ma anche per le altre verdure come i finocchi, che negli ultimi due anni hanno visto un rincaro addirittura del 175%, spiega il Messaggero.

A causa della decisione del Marocco di limitare le esportazioni di pomodori, però, anche in Italia si registra un calo dei prodotti importati. La stessa cosa sta accadendo per i prodotti che transitano dalla Spagna. La pizza dunque potrebbe essere a rischio, così come il ragù e in generale la pasta al sugo, sia nei ristoranti che nelle cucine di casa. Anche il prezzo del grano ha subito dei forti rincari: secondo un’analisi di Assoutenti a febbraio di quest’anno, il prezzo al chilo è cresciuto del 19,7% rispetto all’anno precedente.

