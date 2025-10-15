La pace complessa, il nuovo linguaggio e la necessità di leadership nuove in Israele e Palestina: cosa ha detto il Patriarca Pizzaballa in visita a Roma

IL CAMBIO DI LEADERSHIP E IL NUOVO LINGUAGGIO: COSA HA DETTO IL PATRIARCA PIZZABALLA

Mentre dalla Striscia di Gaza la vera notizia di giornata è che l’accordo di pace regge nonostante le ultime profonde tensioni tra Israele e Hamas sugli ostaggi e il Valico di Rafah, sono le parole del Patriarca latino di Gerusalemme a far riflettere sulla necessità che la pace venga davvero preparata passo dopo passo con l’attenzione che merita un’emergenza umana e sociale come la guerra “stoppata” la scorsa settimana. Per il cardinale Pierbattista Pizzaballa è necessario che nel giro dei prossimi mesi possano avvenire avvicendamenti nella leadership tanto di Israele quanto soprattutto dell’area palestinese.

Intervenuto a margine della consegna del Premio Achille Silvestrini a Padre Gabriel Romanelli (il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza), il Patriarca Pizzaballa riconosce la complessità di una pace che necessita di tempo e pazienza, ma reputa anche inevitabile che possano giungere nuovi leader che guidino il lento processo di pacificazione dentro e fuori la Striscia di Gaza. Un vero cambio di leadership, spiega ai giornalisti il cardinale italiano, «è necessario per poter avere nuove prospettive nel futuro».

Nuovi leader, nuovi volti, così come un nuovo linguaggio per poter realmente preparare la pace di domani: a domanda specifica sulla fattibilità che l’Associazione Nazionale Palestinese possa ancora essere guidata dall’ultraottantenne Abu Mazen, Pizzaballa è schietto nel ritenere che occorrano nuovi leader che rappresentino legalmente il popolo della Palestina, evitando che siano nuovi movimenti jihadisti come Hamas a prendere il sopravvento nel futuro di Gaza. Sull’anziano leader palestinese, occorre fare un ragionamento effettivo: «anche per motivi anagrafici serve guardare oltre».

“LA PACE LA FARANNO LE PROSSIME GENERAZIONI”: L’INVITO DI PIZZABALLA PER PREPARARLA

Intervistato dai media in Vaticano, il Patriarca Pizzaballa considera centrale nello sviluppo dei percorsi di pace politici e diplomatici un possibile cambiamento radicale sul linguaggio reale: «fino ad ora prevaleva la narrativa del disprezzo, dell’esclusione e del rifiuto», ma ora serve un nuovo linguaggio per nuovi testimoni, «Non puoi separare ciò che si dice da chi le dice».

La pace del resto è una parola, ma prima ancora un concetto, completamente impegnativa: per il cardinale Pizzaballa i vari fallimenti dei precedenti accordi di pace hanno insegnato alla comunità della Terra Santa come serva prudenza e calma prima di cantare “vittoria”.

Di sicuro però si è avviati in una buona direzione dopo lo sforzo messo in campo da tutti i Paesi arabi (tranne l’Iran) e dall’Occidente a guida americana: per il Patriarca la vera pace sarà in dote alla prossima generazione, «solo se noi la prepariamo da oggi». Occorre non lasciare più la “palla” in mano agli estremisti, sia nel linguaggio che nei tristi fatti dentro la Striscia di Gaza: «serve una nuova leadership che riporti fiducia nella popolazione», conclude il suo ragionamento fuori da Villa Nazareth a Roma il Patriarca latino di Gerusalemme.

IL PREMIO AL PARROCO DI GAZA E IL MESSAGGIO DI PAPA LEONE XIV: “CONTINUARE IL SERVIZIO DEI PIÙ DEBOLI”

Davanti alle manifestazioni e i tristi episodi di scontri che ancora ieri sono avvenuti nel nostro paese (ad Udine in particolare, fuori dallo stadio dove si giocava Italia-Israele), l giudizio della Chiesa è netto e viene ribadito dallo stesso Patriarca Pizzaballa a margine del premio consegnato a Padre Romanelli: «occorre tenere alta la coscienza», in quanto la non violenza e la testimonianza di pace è la vera soluzione dei conflitti, e non bisogna mai «superare linee rosse», serve «guardarci e non dividerci».

Sempre in occasione del Premier Silvestrini, il messaggio inviato dal Vaticano da Papa Leone XIV punta tutto a sostenere quanto possibile la parrocchia di Gaza, premiando gli sforzi «coraggiosi e instancabili» nella testimonianza della pace di Cristo in un contesto di guerra «pericoloso e grave». Occorre rimanere a fianco dei più deboli e bisognosi, specie per chi ha perso tutto durante la guerra: la preghiera del Papa si unisce a quella di tutta la Terra Santa «per dare conforto e speranza per un domani di giustizia e di pace», conclude il Santo Padre.