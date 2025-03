Quanto accaduto nella nottata di oggi a Cassina de’ Pecchi – alle porte di Milano – ha veramente dell’incredibile perché dei ladri si sono introdotti nel ristorante PizzAut per rubare quel poco di fondo che era rimasto nella cassa, cagionando al contempo danni per migliaia di euro e – decisamente non da meno – turbando non poco i dipendenti del ristorante, tutti (o quasi) affetti da autismo: a dare la notizia in mattinata è stato proprio il fondatore dell’innovativa pizzeria PizzAut Nico Acampora con un video condiviso sui social nel quale ha mostrato i danni provocati dai ladri con una voce evidentemente scossa e provata dalla pessima notizia; ma al contempo rassicurata dalla voce di quegli stessi ragazzi che lo accompagnano in questo viaggio.

Partendo proprio dalla denuncia di Nico Acampora, nel breve video (che trovate in calce a questo articolo) si nota la porta sul retro del locale sfondata dagli ignoti ladri: “Ci sono vetri ovunque – spiega mostrando il ristorante soqquadro -, hanno buttato tutto all’aria e si sono rubati il fondo cassa e le mance dei ragazzi“, oltre a due computer presenti nel ristorante; il tutto “per poche centinaia di euro” presenti nella cassa e con danni che ammonterebbero a qualcosa come 7mila euro tra porte, vetri rotti e computer rubati.

I ladri si introducono nel ristorante PizzAut di Cassina: la reazione (e lezione di vita) dei dipendenti

Come se non bastasse, i ladri di PizzAut hanno anche lasciato una scia di macchie di sangue che Acampora suppone essere legate al fatto che “si sono tagliati sfondando la porta“; mentre a chi sui social ha chiesto un iban al quale fare donazioni per aiutarli a rimettersi in piedi, ha preferito rivolgere l’invito a “venire a Cassina a mangiare”, facendo sentire innanzitutto “la vostra vicinanza ai ragazzi” e pesando prima di tutto “al loro benessere” che resta la cosa più importante.

E proprio dai ragazzi – racconta ancora il fondatore di PizzAut – arriva anche una vera e propria lezione di vita perché al di là del fatto che Acampora consideri i ladri dei veri e propri “bastardi” ha anche spiegando che vedendo il sangue nel ristorante “uno mi ha detto ‘speriamo non si siano fatti male’“; mentre ovviamente nel frattempo sono state avviate le dovute indagini da parte degli inquirenti che presto daranno un volto ai responsabili dell’insensato furto a PizzAut.