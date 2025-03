Era il 22 maggio del 2010 quando due pizze grandi nel locale della catena Papa John’s, vennero pagate 10.000 Bitcoin. Era un’epoca, quella di 15 anni fa, in cui le criptovalute non erano ovviamente di valore come oggi, tenendo conto che 10.000 Bitcoin equivalevano a soli 41 dollari, un valore quasi irrisorio e che comunque fece scalpore perchè si trattava di uno dei primi pagamenti con le monete virtuali di sempre.

Oggi, a 15 anni quasi di distanza da quella data, un Bitcoin vale circa 96mila dollari, di conseguenza quella cena, quelle due pizze, sarebbero costate l’equivalente di quasi un miliardo di dollari, facendo di quel gesto “l’errore finanziario” più grande di sempre o comunque uno di quelli più grandi e famosi.

DUE PIZZE PAGATE 10.000 BITCOIN NEL 2010: COSA ACCADDE

Come ricorda il portale Cook del Corriere della Sera, autore di quel gesto fu Laszlo Hanyecz, uno dei grandi pionieri del Bitcoin, nonché programmatore, che attraverso un forum (spazi web che all’epoca andavano per la maggiore, molto più dei social), offrì appunto 10.000 Bitcoin a chiunque fosse disposto a vendergli due pizze.

Una proposta che trovò l’accoglimento di Heremy Sturdivant, un 19enne, che preparò appunto due pizze da Papa John’s, in cambio delle 10.000 criptovalute. Le pizze vennero consegnate a casa di Hanyecz come qualsiasi pizza a domicilio, ma rimasero nella storia in quanto furono i primi due acquisti reali con delle monete “inesistenti”. Da quel giorno in avanti di fatto il mondo cambiò per sempre, visto che il programmatore della Florida dimostrò che con le criptovalute si potevano fare degli acquisti, equiparandole quindi a del vero denaro.

DUE PIZZE PAGATE 10.000 BITCOIN NEL 2010: L’ASCESA DELLE CRIPTOVALUTE

Per sfortuna di Hanyecz all’epoca un Bitcoin valeva avvero poco, qualche centesimo, ma nel giro di pochi anni si registrò un’ascesa incredibile, visto che già sei anni dopo, nel 2016, i 10.000 Bitcoin raggiunsero la cifra di circa 4,5 milioni di dollari. Due anni dopo ci fu un ulteriore incremento vertiginoso, tenendo conto che si toccò la cifra di 41 milioni di dollari, poi gli 80 milioni nel 2020, i 300 del 2022 e i 268 del 2023, dopo che si verificò un calo delle criptovalute.

Oggi la situazione è ulteriormente migliorata per i possessori di criptovalute, tenendo conto che 10.000 Bitcoin valgono oggi un miliardo di dollari, destinati però ulteriormente ad aumentare nel corso del 2025 secondo gli analisti, situazione favorita anche dall’approccio senza dubbio positivo di Donald Trump verso la moneta virtuale, nonché del suo braccio destro Elon Musk. Ma che fine hanno fatto quei 10.000 Bitcoin? Oggi sia Hanyecz che Sturdivant si staranno mangiando le mani: il primo ha infatti pagato due pizze un’enormità, mentre il secondo, come forse molti di noi avrebbero fatto, ha scambiato rapidamente le monete virtuali, ottenendo in cambio pochissimi dollari: forse meglio non pensarci, ma resta il fatto che i due sono entrati nella storia.