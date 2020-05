Pjanic al Chelsea?/ Chiaradia: “Sarà addio, e lo scambio con Jorginho…” (esclusiva)

Pubblicità

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus dopo quattro stagioni: è questa l’ultima indiscrezione di calciomercato, che vedrebbe il centrocampista bosniaco prossimo ad approdare al Chelsea, magari in un maxi scambio che porterebbe invece Jorginho a vestire la maglia bianconera. L’affare di calciomercato chiaramente è solo ipotizzato, ma quel che pare ormai certo in queste settimane di contrattazioni sommerse, è che presto il giocatore classe 1990 dovrebbe lasciare la vecchia Signora: e per lui le pretendenti non mancano. Dal Chelsea al Barcellona, fino al Paris Saint Germain: pare proprio che Pjanic dovrà presto fare le valigie. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Pietro Chiaradia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Per Pjanic addio alla Juventus? Credo proprio che Pjanic possa lasciare la Juventus. Questa stagione poi non ha offerto grandi prestazioni e non rientra nei piani di Sarri, sempre che Sarri possa restare alla Juventus. Il gioco di Pjanic in effetti è molto lento e non piace al tecnico bianconero.

C’è il Barcellona nel suo futuro? Potrebbe esserci il Barcellona soprattutto se nella trattativa fosse inserito Artur. Artur che però non vuole lasciare il Barcellona.

Paris Saint Germain e Chelsea le alternative? Direi il Chelsea con Jorginho che potrebbe arrivare dai blues.

Pubblicità

Nessuna squadra italiana per Pjanic? No ci potrebbe essere solo l’Inter in grado di pagargli l’ingaggio che riceve alla Juventus. Tutte le altre squadre italiane non sono in grado di prendere Pjanic.

La Juventus con chi potrebbe sostituirlo? Proprio Artur, Jorginho e lo stesso Tonali, con Tonali che però dovrà decidere cosa vorrà fare nel suo futuro.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA