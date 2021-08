Pjanic al Napoli?/ Calciomercato news, concorrenza di Fiorentina e Juventus per lui

CALCIOMERCATO NEWS, MIRALEM PJANIC AL NAPOLI

I partenopei cercano da ormai diverso tempo un nuovo elemento di qualità da aggiungere al proprio centrocampo ed in questo senso nelle ultime ore di questa sessione di calciomercato estivo si parla molto del possibile approdo di Miralem Pjanic al Napoli. Come vi avevamo raccontato già ieri, il bosniaco è finito ai margini del Barcellona che sta vivendo un profonda crisi finanziaria, basti pensare al mancato ritesseramento di Messi, e pur di risparmiare anche sull’ingaggio dell’ex romanista sarebbe praticamente disposta a regalarlo a chi se lo vorrebbe aggiudicare. A spingere Pjanic ai piedi del Vesuvio potrebbe contribuire pure il tecnico azzurro Luciano Spalletti, che secondo i rumors lo avrebbe anche già contattato telefonicamente per invogliarlo ad abbracciare la causa del Napoli in modo da ritrovarsi dopo l’esperienza vissuta in giallorosso. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis avrebbe invece sondato il terreno con l’agente del centrocampista, il procuratore Fali Ramadani.

Le chances di vedere Miralem Pjanic al Napoli potrebbero dunque aumentare nel corso della settiamana appena cominciata. Tuttavia non bisogna dimenticare che anche la Fiorentina negli ultimi giorni si sarebbe fatta avanti per lui prendendo contatto con l’agente ed inoltre Pjanic sembrava essere molto vicino al ritorno alla Juventus a prescindere dall’arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Il Napoli, alle prese anche con l’infortunio rimediato da Piotr Zielinski, continuerà a cercare di accaparrarsi il centrocampista bosniaco fino alla fine del mercato ma non tutti i tifosi sarebbero pronti ad abbracciarlo: come riporta calcionapoli24.it, diversi supporter azzurri non avrebbero dimenticato una vecchia esultanza provocatoria nei loro confronti avvenuta in occasione di un Roma-Napoli.

