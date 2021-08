Pjanic al Napoli?/ Calciomercato news, non solo Juve e Fiorentina grazie a Spalletti

CALCIOMERCATO NEWS, MIRALEM PJANIC AL NAPOLI

Il calciomercato può essere imprevedibile ed in queste ore sta emergendo l’ipotesi di vedere Miralem Pjanic al Napoli entro la chiusura della sessione estiva. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport infatti, i partenopei avrebbero messo nel mirino il centrocampista bosniaco del Barcellona per potenziare l’organico nel mezzo e l’allenatore azzurro Luciano Spalletti potrebbe essere l’elemento chiave perchè Pjanic possa arrivare ai piedi del Vesuvio. Stando ai rumors il tecnico di Certaldo avrebbe già raggiunto telefonicamente il giocatore che ha allenato già ai tempi della Roma per verificare la disponibilità dell’ex juventino a tornare in Italia per vestire la maglia del Napoli mentre le società non sarebbero ancora entrate in contatto sebbene sia risaputa la necessità del Barça di vendere alcuni tesserati così da risparmiare su diversi pesanti ingaggi.

Calciomercato Napoli/ Spalletti: "Insigne e Manolas? Spero di averli a disposizione"

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA DI JUVENTUS E FIORENTINA

Le chances di vedere Miralem Pjanic al Napoli potrebbero dunque aumentare nel corso degli ultimissimi giorni di calciomercato. Se da una parte il Barcellona potrebbe contribuire a pagare metà dello stipendio attualmente percepito dal centrocampista bosniaco, dall’altra non bisogna nemmeno dimenticare la concorrenza di altri club interessati ad accaparrarsi Pjanic. La Juventus pensa da tempo a riportarlo a Torino mentre nei giorni scorsi è emerso pure l’interesse della Fiorentina.

