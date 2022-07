Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, il ritorno dal Barça è ancora possibile

Calciomercato news, ancora possibile il ritorno di Pjanic alla Juventus

Anche in questa sessione di calciomercato estivo si parla ancora una volta del possibile ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. Sotto contratto con il Barcellona fino al giugno del 2024, il centrocampista bosniaco viene accostato ai bianconeri da diverse finestre di trattative dopo aver lasciato i bianconeri nel 2020 per trasferirsi in Catalogna. A causa della difficoltà economiche in cui si trovava il club, lo scorso anno il trentaduenne ha giocato in prestito con il Besiktas, guardacaso i bianconeri di Turchia, collezionando quattro assist vincenti in 26 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

L’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena tornato dal Manchester United a parametro zero, sta spingendo i dirigenti della Vecchia Signora a pescare un nuovo centrocampista da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri per la stagione che sta per cominciare, ricordando però che si lavora ancora alle cessioni di Arthur, accostato con una certa insistenza al Valencia, e forse pure del francese Adrien Rabiot.

Il ritorno di Pjanic alla Juventus potrebbe essere possibile in questi mesi di calciomercato estivo specie se si pensa alle difficoltà incontrate per arrivare a Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Come spiegato da Tuttosport, il profilo di Pjanic rappresenterebbe un’alternativa all’argentino e, nonostante la stima del tecnico Xavi, i blaugrana potrebbero deciderlo di lasciarlo partire in caso di offerta congrua visti gli ultimi importanti acquisti messi a segno da Laporta.

