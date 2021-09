Pjanic contro Koeman “Trattato come un 15enne”/ “Juventus? Non era facile perché…”

Pjanic attacca Koeman: “Non c’era comunicazione”

Miralem Pjanic polemico dopo l’addio al Barcellona e il passaggio al Besiktas nell’ultima sessione di calciomercato. In un’intervista rilasciata a Marca, l’ex centrocampista blaugrana si è scagliato in particolar modo contro il suo ex allenatore, Ronald Koeman. Il bosniaco, ha lasciato il club spagnolo dopo una sola stagione, in cui è sceso in campo dal primo minuto in sole sei occasioni, a causa di infortuni e scarsa forma fisica.

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, non arriverà come Witsel ma in futuro...

Un’esperienza che si è rivelata decisamente poco positiva per Pjanic, dopo aver salutato la Juventus.Il centrocampista, interrogato sull’esperienza agli ordini di Koeman ha dichiarato: “Sono un giocatore che può accettare tutto, ma mi piacerebbe sempre che mi dicessero le cose faccia a faccia. Non come se non fosse successo nulla e avessi 15 anni” e in modo più specifico: “L’allenatore Koeman l’ha fatto”. Ancora sul suo ex allenatore: “Non avevo comunicazione con Koeman: è stato molto strano”.

Calciomercato Juventus/ Kulusevski e tutti i giovani in partenza. Ufficiale Kean

Pjanic e il mancato ritorno alla Juventus: “Situazione non facile”

Nell’intervista rilasciata a Marca, Miralem Pjanic ha raccontato del brutto periodo vissuto al Barcellona, in particolar modo ha esternato i problemi vissuti con l’allenatore Ronald Koeman. Il centrocampista ha accusato il tecnico olandese: “Stava uccidendo la mia fiducia”. Successivamente si è concentrato sui sacrifici fatti per raggiungere un alto livello: “Ho combattuto tutta la mia vita e la mia carriera, sono molto ambizioso, molto competitivo”.

Secondo lui, poteva dare un gran contributo alla squadra blaugrana ma: “Non mi hanno dato la possibilità di competere, di entrare in un gruppo, di aiutare di più”. Successivamente ha confermato le voci di calciomercato, circolate soprattutto negli ultimi giorni, e che lo vedevano vicino ad un ritorno alla Juventus, dichiarando: “È vero. C’erano molte cose, ma la situazione di quelle squadre non era facile”.

Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, per il bosniaco il problema è lo stipendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA