Pjanic per Arthur, scambio Juventus-Barcellona/ Calciomercato “Domani visite mediche”

Manca solo l’ufficialità, ma ci siamo quasi: Miralem Pjanic per Arthur, scambio Juventus-Barcellona in dirittura d’arrivo. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, non è stato registrato nessun intoppo e anche gli ultimi step burocratici e legali sono in via di risoluzione. Mancano solo gli ultimi dettagli, appunto, e sono già state programmate le visite mediche dei due calciatori: Pjanic e Arthur si sottoporranno ai test di rito nella giornata di domani, domenica 28 giugno 2020, e si terranno entrambe a Torino. La chiusura ufficiale dell’affare è attesa entro martedì 30 giugno, ma non è da escludere che tutto venga risolto prima di quella data. Di Marzio ha evidenziato: «Tra i nodi finali, restavano da sciogliere proprio quelli legati alle questioni fisiche dei due calciatori: tutto derivato dall’unicità di questa stagione, caratterizzata da trattative da chiudere e partite ancora da giocare. Pjanic e Arthur, infatti, concluderanno le rispettive stagioni con le proprie squadre, motivo per cui sia Juventus che Barcellona intendono tutelarsi; lo stanno facendo in queste ore, chiudendo l’operazione e intravedendo già il rettilineo finale».

PJANIC PER ARTHUR, ACCORDO TOTALE TRA JUVENTUS E BARCELLONA

Come vi abbiamo già raccontato, la Juventus verserà 70 milioni di euro nelle casse blaugrana per il cartellino di Arthur, mentre il Barcellona pagherà il bosniaco 60 milioni. Ma potrebbe non essere finita qui, tra i due club potrebbero nascere nuove trattative di mercato: i colleghi del Mundo Deportivo spiegano che i catalani sono alla ricerca di un terzino destro di esperienza e qualità, la dirigenza sta monitorando Mattia De Sciglio. La valutazione della Juve è di 10 milioni di euro.

Lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona ha diviso molto i tifosi bianconeri, questo il giudizio dell’ex Matteo Brighi ai microfoni di Radio Bianconera: «Credo che rifiutare il Barcellona sia molto difficile, anche se ora non è in una squadra molto distante dai blaugrana. Sicuramente il fascino del Barcellona è innegabile. Sicuramente anche la Juve ha fatto i suoi conti. Non bastano due partite sbiadite a dire che Pjanic non è più quello di una volta, per questo dico che probabilmente la Juve avrà fatto i suoi conti. La Juve ci perde o ci guadagna con Arthur? Pjanic al top sicuramente dà qualcosa in più, con Arthur la Juve guadagna qualcosa per l’età e la duttilità. A quei livelli tutti ci perdono e tutti ci guadagnano», riporta TMW.



