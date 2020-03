Pjanic via dalla Juventus?/ Calciomercato, Bentancur chiude le porte al bosniaco

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus in estate. Un’ipotesi di calciomercato che in questo momento non appare così peregrina: a metà della quarta stagione con la maglia bianconera il regista bosniaco ha perso il suo status di intoccabilità e, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, nelle gerarchie di Maurizio Sarri è salito di colpi Rodrigo Bentancur. Sembrano ormai lontani i tempi in cui il tecnico toscano, nel corso della conferenza stampa di presentazione, parlava di Pjanic come del giocatore fondamentale per l’equilibrio della squadra: lo vedeva toccare centinaia di palloni e far girare i compagni. In un primo tempo l’ex di Lione e Roma ha risposto presente, ma poi è andato incontro ad un calo fisico e di prestazioni; bersagliato anche dalle critiche dei tifosi, Pjanic ha perso smalto e allora Sarri ha provato la soluzione alternativa, spostando Bentancur al centro della mediana e inserendo Adrien Rabiot (o Blaise Matuidi) come mezzala. La cosa ha funzionato: partita brillante contro l’Inter, secondo tempo di orgoglio a Lione (anche se è comunque arrivata la sconfitta). Così, questo nuovo schieramento potrebbe rappresentare il futuro per la Juventus: difficile a quel punto che Pjanic scelga di restare come riserva.

PJANIC VIA DALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LE POSSIBILI DESTINAZIONI

La verità è che forse Miralem Pjanic, alla Juventus e non solo, sarebbe più funzionale se spostato qualche passo avanti o magari come mezzala d’assalto; tuttavia quando Sarri giocava con il 4-3-1-2 non ha mai contemplato questa ipotesi, preferendo dirottare Aaron Ramsey o Paulo Dybala tra le linee. Qualora Pjanic dovesse partire, creerebbe un buon tesoretto nelle casse della società bianconera, che potrebbe reinvestirne una parte per puntare al grande attaccante o eventualmente rivolgersi ad un centrocampista più giovane. Dato per scontato che Bentancur sarà parte fondamentale del nuovo progetto, il bosniaco potrebbe comunque rimanere in Italia (il Milan per esempio è una squadra che potrebbe provare a trattarlo) o scegliere la soluzione estera: negli anni scorsi il Barcellona non ha mai fatto mistero di gradire le caratteristiche del calciatore e potrebbe per esempio sostituire Ivan Rakitic – che ha appena dichiarato di voler tornare a Siviglia per terminare la carriera – o Arturo Vidal, del quale in buona sostanza (anche se con un anno di ritardo) aveva preso il posto alla Juventus. Bisognerà però aspettare il ritorno in campo: Pjanic potrebbe ancora giocare un ruolo fondamentale nella squadra bianconera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA