Pjanic via dalla Juventus?/ Calciomercato: Psg e Chelsea alla porta, Paratici punta..

Tema bollente in casa bianconera in vista della prossima finestra di calciomercato estiva è certo il futuro di Miralem Pjanic, che dunque potrebbe andare via dalla Juventus già nella finestra di luglio-agosto. Un’ipotesi di mercato un tempo impossibile, ora pare realtà: netta la parabola discendente del giocatore bosniaco, che ormai non pare più rientrare nella lista degli incedibili di Sarri, tenuto anche conto della prossima rivoluzione che tecnico e dirigenza hanno in mente di attuare per il centrocampo. Sulla carta dunque il futuro dell’ex giocatore della Roma, ormai prossimo a compiere 30 anni, ci pare al momento più in bilico che mai: pure siamo solo a marzo e molto potrebbe accadere negli ultimi mesi.

PJANIC VIA DALLA JUVENTUS? PARATICI PENSA GIA’ A…

Pur con tutte le cautele del caso, le ultime voci di calciomercato ci parlando di un Miralem Pjanic in uscita dalla Juventus, e contesto tra Psg (che lo aveva cercato già a dicembre) e Chelsea che dunque rimangono alla porta, in attesa della prima mossa della controparte bianconera. E nel frattempo? In attesa che si definisca l’eventuale addio di Pjanic alla Juventus, Paratici è già all’opera per trovare un valido sostituto del bosniaco e anzi la dirigenza bianconera pare aver già messo nel mirino il nome di Sandro Tonali per tale ruolo. Il regista del Brescia è certo in cima alla lista dei pessimi obiettivi del mercato estivo e benché il club delle rondinelle abbia fissato per lui come basa d’asta un prezzo di 50 milioni di euro, i bianconeri non sono affatto intimoriti dalla probabile difficile trattativa che si accenderà nella finestra estiva. Staremo a vedere.



