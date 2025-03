Dopo 40 anni il Pkk dichiara il cessate il fuoco immediato con la Turchia e apre al suo scioglimento con la liberazione del suo leader Abdullah Ocalan. Si tratta di una svolta significativa per la fine di un’insurrezione nata a causa dei maltrattamenti subiti dalla minoranza curda della Turchia e che va avanti da decenni. Da quando il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha lanciato la sua campagna armata contro lo Stato turco nel 1984 ci sono state migliaia di vittime.

Guerra Ucraina-Russia, Putin “Occidente mina la pace”/ Trump “Zelensky-Ue contro negoziati”. Intanto Starmer…

L’annuncio potrebbe avere implicazioni di ampia portata e dare al presidente Tayyip Erdogan, oltre che una spinta interna, anche un’occasione importante per portare pace e sviluppo in una zona dove il conflitto ha ucciso migliaia di persone e danneggiato gravemente l’economia. Non a caso, lo stesso Erdogan ha parlato di una “opportunità storica” per la pace, “verso l’abbattimento del muro del terrore che si è frapposto tra la fratellanza millenaria dei popoli turco e curdo“.

Tregua Israele-Hamas a rischio, cos’è successo/ Palestinesi rifiutano piano Usa, Idf sospende aiuti a Gaza

Inoltre, ha assicurato che la Turchia “vigilerà attentamente” per assicurarsi che i colloqui per porre fine al conflitto “siano portati a una conclusione positiva“. D’altra parte, ha avvertito di essere pronto a riprendere le operazioni militari contro il Pkk, se le promesse non venissero mantenute.

ACCOLTO L’APPELLO DI OCALAN

Giovedì Ocalan aveva lanciato l’appello ai suoi a deporre le armi e sciogliere, una mossa che ha trovato il sostegno del partito di opposizione filocurdo DEM. Il gruppo Pkk ha fatto sapere di sperare che il governo turco conceda a Ocalan più libertà per guidare un processo di disarmo. “Noi, come PKK, siamo pienamente d’accordo con il contenuto dell’appello e dichiariamo che, da parte nostra, ne terremo conto e lo attueremo“, ha dichiarato il gruppo in un comunicato riportato dall’agenzia di stampa Firat.

USA, RUSSIA, UCRAINA/ Contro le "democrature" non servono valori, ma esempi di vita vera

“Oltre a questo, questioni come la deposizione delle armi possono essere messe in pratica solo sotto la guida pratica del leader Apo“, che è il soprannome di Ocalan. Inoltre, il gruppo, ritenuto terroristico dalla Turchia e dai suoi alleati occidentali, è pronto a convocare un congresso, come richiesto dal leader, ma a patto di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.

LE REAZIONI ALLA TREGUA

Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunc ha dichiarato all’emittente CNN Turk che non si sta discutendo di amnistia, arresti domiciliari o altre opzioni e che non ci sono trattative in corso. Nel frattempo, Usa, Ue e altri alleati occidentali, oltre ai vicini Iraq e Iran, hanno accolto con favore l’appello di Ocalan.

Per l’Iraq, ad esempio, è “un passo positivo e importante verso la stabilità della regione“, visto che la presenza del Pkk nel Paese era fonte di tensione costante con Ankara, in quanto il gruppo detiene posizioni nella regione curda semiautonoma dell’Iraq settentrionale, dove la Turchia possiede anche basi militari e spesso effettua operazioni di terra e di aria contro i gruppi armati curdi.

L’ASSIST PER ERDOGAN E LA SITUAZIONE IN SIRIA

Secondo alcuni analisti, citati da National Public Radio, questa svolta potrebbe tornare utile a Erdogan, perché il sostegno curdo potrebbe essere necessario per modificare i limiti costituzionali che gli impediscono di ricandidarsi nel 2028. D’altra parte, bisogna valutare anche la reazione degli alleati del Pkk in Siria, che potrebbero non essere d’accordo con questa decisione. Infatti, anche i drammatici cambiamenti in Siria potrebbero giocare un ruolo in questa vicenda.

Lo sostiene, ad esempio, Caroline Rose, senior fellow del News Lines Institute, un think tank di politica estera con sede a Washington. “Gli eventi degli ultimi tre mesi, in particolare la riforma della sicurezza tra l’SDF e il nuovo esercito siriano sono una delle ragioni principali per cui abbiamo visto il PKK deporre le armi e annunciare un cessate il fuoco con la Turchia“, ha dichiarato a NPR. Per l’analista, le Forze Democratiche Siriane a guida curda – che storicamente hanno simpatizzato con il Pkk, pur negando forti legami – potrebbero presto essere integrate nelle nuove forze militari siriane.