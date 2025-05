Qualche tempo fa Placido Domingo è stato accusato di aver molestato una cantante lirica che rimasta anonima, ha raccontato di alcune violenze avvenute nei primi anni 2000 da parte del tenore. Si tratta di una cantante spagnola la quale ha sporto denuncia insieme a tante altre donne che lo hanno accusato di aver abusato di loro.

Con la voce distorta e girata di spalle, l’artista anonima si è presentata in un programma che si occupava proprio delle molestie di Placido Domingo per il quale è partita un’inchiesta nel 2019, dove si è indagato di molestie sessuali negli Stati Uniti. La donna ha spiegato di essere molto arrabbiata dato che l’artista sembra intoccabile e che i retroscena delle violenze sono stati sotterrati proprio per la sua grande fama. Ma cosa è successo precisamente? Andiamo a scoprirlo.

Placido Domingo, la cantante Patricia Wulf sbotta: “Tutti sapevano…“

Durante il programma la donna (anonima) ha spiegato che Placido Domingo l’aveva baciata sulle labbra contro la sua volontà mentre si esibiva con lei in Spagna. Non solo, è stato anche svelato che durante un’esibizione, mentre le luci erano spente, lui le aveva chiesto di poterle mettere la mano nella tasca posteriore dei pantaloni davanti a diversi testimoni che avrebbero visto tutto. Anche la cantante Patricia Wulf si era espressa raccontando fatti analoghi e desiderando che in teatro ci potesse essere una figura apposita a cui chiedere aiuto nel caso di abusi come questo.

Fu lei la prima ad accusare Placido Domingo di molestie, anche se ha asserito che questo era un segreto noto a tutti. Per quanto riguarda la donna, pare che il tenore arrivava in camerino quando lei si stava vestendo e non solo, si metteva in competizione con il suo marito dicendo fosse un rivale. Nonostante Placido Domingo sia un vero e proprio genio nella musica, pare che retroscena sulla sua vita privata siano davvero gravi. Samuel Schulz, famoso baritono, aveva svelato che il tenore avrebbe offerto al sindacato circa mezzo milione di dollari al fine di non pubblicare l’inchiesta riguardante ben 27 donne vittime delle sue molestie nel corso di vent’anni. Per questo il baritono ha voluto raccontare tutto alla stampa a costo di essere allontanato dalla sua posizione di rilievo.