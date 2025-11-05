Chi è Placido Domingo: il trasferimento dalla Spagna al Messico con la famiglia, la carriera e poi l'amore con Marta Ornelas e i figli

Placido Domingo, tenore e baritono, è nato nel 1941 a Madrid da un violinista ed ex baritono di zarzuela, Placido Francisco, e Pepita Embil Echaniz, soprano basco, anch’essa impegnata con la zarzuela. La coppia, dopo aver lavorato a lungo in Spagna, si è trasferita con i figli in Messico, fondando una compagnia nella quale ha cominciato la sua carriera anche il figlio. Placido, infatti, ha cominciato a suonare e cantare proprio nella compagnia dei genitori, iniziando in quegli anni a studiare anche pianoforte, avvicinandosi inoltre chitarra e fisarmonica.

Dopo di che, si è iscritto al Conservatorio, studiando pianoforte, composizione e direzione d’orchestra. Una formazione a tutto tondo nel mondo della musica per Placido Domingo, che negli anni ha calcato i palchi più importanti del mondo, con diverse esperienze anche nel mondo della televisione e del cinema. Negli anni novanta, Placido Domingo ha dato vita alla compagnia dei Tre Tenori, con i colleghi Luciano Pavarotti e José Carreras. Un successo incredibile in tutto il mondo per i tre, che hanno portato ovunque la loro musica.

Chi è Placido Domingo: l’amore con Marta Ornelas e i due figli

Nella vita privata, Placido Domingo ha sposato, nel 1962, il soprano messicano Marta Ornelas. I due si erano conosciuti anni prima al Conservatorio: i due, insieme, hanno avuto due figli, Placido Francisco, classe 1965, e Alvaro Maurizio, nato nel 1968. I due uomini hanno seguito le orme della mamma e del papà: il primo è un apprezzato compositore, anche conosciuto come Placido Domingo Jr. La moglie del tenore, invece, è stata a lungo sua collaboratrice nonché manager: nel 1991 ha invece intrapreso una carriera come regista di opere liriche. La serenità della famiglia di Placido Domingo nel 2010 è stata interrotta da una malattia che ha colpito il grande artista, che è stato operato per un carcinoma del colon-retto.

Prima di sposare Marta e di costruire con lei una famiglia felice, Placido Domingo aveva sposato, a soli 16 anni, una pianista, Ana Maria Guerra Cué, di tre anni più grande. I due hanno avuto un figlio, José Placido Domingo Guerra, nato nel 1958. Il loro rapporto si è concluso dopo dopo.