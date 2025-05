Placido Domingo, tenore e baritono spagnolo, è nato a Madrid nel 1941. Il papà era a sua volta un baritono mentre la palla una cantante di zarzuela: la musica, dunque, è sempre stata nel dna di Placido Domingo, che all’età di otto anni si è trasferito in Messico con la sua famiglia, entrando nella compagnia dei genitori di zarzuela. Lui stesso ha a lungo recitato e suonato proprio nella compagnia della famiglia. Più avanti è entrato al Conservatorio Nacional de Musica di Città del Messico: lì ha continuato il suo percorso nel mondo della musica, studiando precisamente composizione, pianoforte e ancora direzione d’orchestra.

Dal 1956 è ufficialmente cominciata la sua carriera che lo ha visto esibirsi inizialmente come pianista e aiuto direttore d’orchestra e ancora come corista. Proprio nella compagnia di famiglia ha esordito a 16 anni come baritono solista. Molto versatile, è arrivato ben presto ad avere un gran successo, collaborando con artisti messicani e poi di tutto il mondo.

Placido Domingo, le accuse di molestie nel 2019

Una carriera straordinaria quella di Placido Domingo, che nel 2010 ha dovuto fare i conti con un tumore maligno al colon. Operato, si è ristabilito appena un mese dopo l’operazione, tornando al suo lavoro molto presto. Negli anni dal 2019 in poi, al baritono e tenore sono state mosse numerose accuse di molestie sessuali: otto cantanti, infatti, hanno affermato di essere state molestate da lui in un arco temporale che va dagli anni Ottanta agli anni Duemila. Nei suoi confronti hanno testimoniato quasi quaranta colleghi.

Placido Domingo, vita privata: due matrimoni e tre figli

Nel 1957, a 16 anni, Placido Domingo ha sposato Ana Maria Guerra Cuè, di tre anni più grande. I due hanno avuto un figlio nel 1958 e in seguito hanno divorziato. Nel 1962 ha sposato il soprano Marta Ornelas, incontrata al conservatorio anni prima: insieme hanno avuto due figli. La donna ha lavorato a lungo come manager del marito per poi, nel 1991, diventare regista di opere liriche.

