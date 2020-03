Placido Domingo, nessun peggioramento da Coronavirus/ “Sono a casa e mi sento bene”

Placido Domingo positivo al Coronavirus, come sta? Nei giorni scorsi la stampa internazionale si è occupata delle condizioni di salute del celebre tenore che è risultato positivo al tampone del virus Covid 19. La notizia è trapelata e poi confermata dalla CNN che però nelle ultime ore aveva parlato di possibili complicazioni sullo stato di salute del tenore, baritono e direttore d’orchestra spagnolo al punto da essere ricoverato in ospedale in Messico. Poco dopo però è stato lo stesso Placido a smentire la notizia pubblicando un post sui social in cui ha precisato “molte informazioni confuse e non esatte sono circolate sulle mie condizioni di salute sui social network e sulla stampa”. Non solo, il tenore di fama mondiale ha anche sottolineato “sono a casa e mi sento bene”, rassicurando così tutti i suoi fan. La notizia del contagio da Coronavirus era stata confermato dallo stesso tenore in data 22 marzo con tanto di post pubblicato sui profili social ufficiali: “sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus. Io e la mia famiglia siamo in auto-isolamento e ci resteremo per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico”.

Placido Domingo news: “sto continuando la terapia ed il riposo”

A distanza di 9 giorni dalla notizia della positività al Coronavirus, si sono rincorse diverse notizie e indiscrezioni sulle condizioni di salute di Placido Domingo. Così il tenore e direttore d’orchestra ha voluto chiarire e condividere con tutti i suoi fan e il suo pubblico come stanno davvero le cose diramando un comunicato stampa ufficiale inviato sia ai giornali che pubblicato sulle sue pagine social. Un messaggio che rassicura tutte le persone smentendo categoricamente un peggioramento nelle condizioni di salute. “Sono in casa mia e mi sento bene” – ha precisato Domingo, che ha poi proseguito sottolineando – “fortunatamente fin dal primo sintomo mi trovavo, come sempre, sotto controllo medico, data la mia età e le mie patologie”. Non solo, Domingo ha poi spiegato di essere sotto osservazione medica costante sin dallo svilupparsi dei primi sintomi da Coronaviru: “l’infezione da Covid-19 è stata subito al centro del primo sospetto e questo mi ha aiutato molto. Adesso sto continuando la terapia ed il riposo”.