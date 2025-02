Chi sono i Planet Funk ospiti della nave a largo di Sanremo 2025: dai grandi successi al periodo buio

Questa sera, sabato 15 febbraio, i Planet Funk fanno visita a Carlo Conti a Sanremo 2025, come super ospiti sul palco della nave Costa Toscana, ormeggiata al largo di Sanremo. In collegamento con il teatro Ariston, il gruppo fondato alla fine degli anni novanta da Marco Baroni e Alex Neri, dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu, festeggia i venticinque anni di carriera.

Possibile un medley dei loro grandi successi, tra cui potremmo menzionare “Chase the Sun”, “Inside All the People” e “Who Said (Stuck in the UK)“. “Sarebbe una bella esperienza partecipare al Festival con dei feat. ma servirebbero il momento e la canzone giusta” , hanno detto in una conferenza stampa a poche ore dalla finale di Sanremo 2025.

Planet Funk tra Sanremo 2025 e futuro: “E’ il momento di ripartire”

Quel che forse non tutti sanno è che il collettivo, negli ultimi anni, ha vissuti parecchi periodi buio e c’è stato un momento in particolare in cui hanno pensato di mollare tutto. La fase più dura, senza dubbio, è rappresentata dalla scomparsa di Sergio Della Monica nel 2018: “Così ci siamo chiesti se fosse ancora il caso di continuare, e dopo un po’ di tempo abbiamo deciso che potevamo andare avanti con quel che avevamo messo in piedi anche per lui, per ricordarlo”, hanno spiegato i Planet Funk.

Con venticinque anni di carriera alle spalle, ora il gruppo guarda al futuro, con l’auspicio di riprendere il giusto slancio ed uscire con un nuovo singolo entro l’estate. “Siamo stati meno presenti ma questo è il momento di ripartire”, assicurano i Planet Funk.