Planet Funk, chi sono: il gruppo italiano fu fondato nel 1999. Da quel momento sei album pubblicati e una carriera tra concerti e festival

I Planet Funk sono un gruppo musicale fondato nel 1999. A fondarlo sono i batteristi Marco Baroni e Alex Neri, il bassista Sergio Della Monica e il chitarrista Domenico Canu, membri fondatori del gruppo. La band è nata dalla fusione del gruppo napoletano Souled Out e i Kamasutra, in provincia di La Sapienza. Gruppi con un’esperienza importante alle spalle che hanno però deciso di cominciare un percorso comune. I Souled out avevano infatti già un discreto successo.

Nel 2000 la band ha pubblicato il brano “Chase The Sun”, cantata dalla cantante finlandese Auli Kokko: ottimi i risultati della canzone, risultata una delle più vendute anche all’estero. Per il primo album, invece, bisognerà aspettare il 2002: il disco, “Non Zero Sumness”, conteneva già diversi singoli.

Sempre nel 2002, la band ha vinto il prestigioso premio degli Italian Music Awards, venendo premiata come “Miglior gruppo italiano” e “Miglior rivelazione italiana”, ottenendo inoltre il disco d’oro con l’album. Negli anni a seguire il gruppo ha continuato a fare musica, facendo concerti e partecipando a festival, inserendo poi nel 2011 anche il nuovo cantante Alex Uhlmann.

Nel 2018 il gruppo dei Planet Funk ha subito un lutto importante con la morte del co-fondatore e bassista Sergio Della Monica: da tempo malato, aveva solo 58 anni. Nel 2025, invece, la band ha dovuto dire addio anche ad un altro componente del gruppo: Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk.

Planet Funk, chi sono: “Ci definiamo musicisti e melodisti”

I Planet Funk, che si definiscono “musicisti e melodisti”, non si sentono appartenenti al mondo della musica di oggi. “Questo abusare di autotune è molto artificiale” hanno raccontato al Corriere della Sera i membri del gruppo. Nella stessa intervista, i Planet Funk hanno spiegato che dopo la morte del bassista Sergio Della Domenica nel 2018, hanno rischiato di sciogliersi. “Venivamo da un periodo molto difficile, quando l’abbiamo perso c’è stato un profondo smarrimento e ci siamo chiesti se andare avanti o meno” hanno raccontato. Più avanti, in loro, è rinata la voglia e hanno ripreso in mano la loro musica.

