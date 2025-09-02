Chi sono i Planet Funk, la band nata nel 1999 da una fusione: i successi negli anni, poi la morte di Sergio Della Monica e Gigi Canu

I Planet Funk sono un gruppo musicale che si è formato nel 1999 da Marco Baroni e Alex Neri, tastieristi, oltre che dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu. La band è stata fondata dalla fusione di due vecchi gruppi, i Souled Out e i Kamasutra. Il gruppo ha cominciato la sua attività negli anni Duemila, ottenendo il primo successo alla fine del 2000 con “Chase the Sun”: la canzone ha ottenuto una grande popolarità anche all’estero e in particolar modo nel Regno Unito, risultando tra i singoli più venduti. Il primo album del gruppo è invece uscito nel 2000: si tratta di “Non zero Sumness”, dopo il quale la band ha preso anche parte al Festivalbar. Proprio in quell’anno i Planet Funk hanno vinto anche gli Italian Music Awards come miglior gruppo e migliore rivelazione dell’anno.

Planet Funk, chi sono: negli ultimi anni la morte degli amici

Negli ultimi anni i Planet Funk hanno dovuto fare i conti con dei lutti importanti. Sergio Della Monica, che soffriva di diabete e da tantissimi anni era sottoposto a dialisi, è morto nel febbraio del 2018 a 58 anni per via delle complicazioni di una polmonite. Un grande dolore quello della morte del bassista, che tra l’altro era tra i co-fondatori della band. Dopo la morte di Della Monica, i componenti della band hanno continuato l’attività pubblicando anche un nuovo singolo, “All on me” nel 2018. Nel 2020 hanno invece pubblicato una raccolta per celebrare i loro venti anni di carriera.

Nel 2025 i Planet Funk hanno perso anche un altro componente della band, Gigi Canu, sette anni dopo Della Monica. Il chitarrista è scomparso all’età di 66 anni a causa di una malattia della quale soffriva ormai da tempo: era infatti affetto da un tumore al colon che ne ha condizionato gli ultimi anni di vita. Canu è morto in una clinica privata a Camaldoli.