Plant, chi è Francesco Emanuele Clemente dei La Sad/ Dagli esordi trapper al successo di Sanremo 2024

Plant, chi è Francesco Emanuele Clemente dei La Sad

Francesco Emanuele Clemente, in arte Plant, è un membro del gruppo punk-rock che ha fatto il suo debutto alla 74esimina edizione del Festival di Sanremo. Elemento più giovane della band, il tratto distintivo è la sua particolare cresta blu: ogni elemento del trio ha infatti adottato un colore differente per i propri capelli: Theo il verde, Fiks fucsia.

Nato ad Altamura, in Puglia, nel 1999, prima di approdare a La Sad si è fatto conoscere come rapper. Diversi i suoi lavori discografici con studi indipendenti quali: Malpensiero Mixtape e Inconscio Mixtape. Successivamente ha collaborato con i due produttori Soyle & Sunken con cui ha realizzato l’EP KillJoy.

Plant, Francesco Emanuele Clemente e il successo al Festival

Francesco Emanuele Clemente, in arte Plant, si è fatto conoscere al grande pubblico con il brano Autodistruttivo portato a Sanremo 2024 con il gruppo La Sad. Prima della band punk, però, l’artista ha spaziato in altri generi e avvicinandosi alla musica trap in brani come Wao e I miei Bro.

Nel 2020, Plant insieme a Theo e Fiks decide di fondare la band il cui nome deriva dall’inglese ‘sad’ che significa triste. Il nome del gruppo, però, rimanda anche all’acronimo Seasonal Affective Disorder ovvero la depressione stagionale. Questo tema viene affrontato dal gruppo all’interno del successo portato alla kermesse canora: “Abbiamo sempre raccontato quello che stavamo vivendo. Purtroppo la vita con noi è stata abbastanza crudele. Quando ci siamo conosciuti eravamo senza un euro, in un monolocale a Milano, con tutti contro. Poi c’erano anche relazioni andate male, cose che ti fanno fare brutti pensieri” ha spiegato Theo al Corriere della Sera.

